La corrupción genera un costo económico y social para los mexicanos, estimándose que en 2025 se alcanzó el nivel más alto en la última década al llegar a los 3 mil 865 pesos en promedio por ciudadano, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales”, dijo el organismo en un comunicado.

En la encuesta #DataCoparmex 2025, el indicador #MxSinCorrupción mostró que 40.2% de las empresas socias de la Confederación fue víctima de un acto de corrupción durante el último año, lo que significó 6.6 puntos menos que la anterior medición.

Lee también Ciudadanos contra la corrupción: OSFEM suma 320 denuncias por desvío de recursos públicos en Edomex

“La mayor incidencia se registra en el ámbito municipal 62.2%, seguido del estatal 57.8% y el federal 42.8%. Además, casi una quinta parte de las empresas reportó corrupción en los tres órdenes de gobierno, lo que confirma su carácter estructural. A ello se suma la extorsión: entre las víctimas de algún delito, 17.3% sufrió extorsión o cobro de piso y, en 37% de los casos, el cobro fue realizado por autoridades o por personas que se hicieron pasar por ellas”, expuso.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, en 2025 la corrupción representó pérdidas cercanas a 17 mil millones de pesos, al afectar a 9 millones 420 mil personas el año pasado.

[Publicidad]

Por ejemplo, dicho estudio mostró que 16% de las personas que solicitaron un servicio público, hicieron un trámite o pago fue víctima de algún acto de corrupción, mientras que la tasa de prevalencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un 24% más que en 2015.

Lee también Sancionan a 39 funcionarios por presuntos actos de corrupción; reciben inhabilitación de hasta 20 años

En dicha encuesta, el INEGI dijo que el 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes al no denunciarse ni investigarse.

[Publicidad]

“Prácticas como sobornos, discrecionalidad, retrasos injustificados y abusos en los trámites generan incertidumbre, elevan los costos de operación y limitan la capacidad del país para atraer inversión y crecer. Dicho deterioro también se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde México obtuvo 27 de 100 puntos y ocupó el lugar 141 de 182”, dijo la Coparmex.

Tras afirmar que reconoce los esfuerzos de los tres niveles de gobierno por combatir el problema, agregó que reitera la disposición “para colaborar con los tres órdenes de gobierno en el diseño e implementación de políticas públicas, reformas regulatorias y mecanismos de integridad que reduzcan la corrupción de manera sostenida”.

Lee también Entrega de plazas de maestros pactadas entre sindicato y gobierno llevó a mucha corrupción: Sheinbaum; anuncia consulta en escuelas

[Publicidad]

Consideró que se requieren instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de derecho efectivo para fortalecer la confianza, atraer inversión y construir un México más competitivo.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss