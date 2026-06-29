La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó el reciente programa del PAN -en el que propone entre otras iniciativas, construir una megacárcel y cadena perpetua para narcopoliticos- y acusó que ese partido busca regresar al "pasado de privilegios, de corrupción y de autoritarismo".

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal cuestionó el nuevo programa del blanquiazul al señalar que dónde está la libertad, la democracia y la atención a las causas que originan la violencia.

Aseguró que con esto se demuestra que hay dos proyectos de nación: el regresar al pasado neoliberal de corrupción, de privilegios o continuar con la transformación.

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“Lo único que ellos quieren es regresar al pasado de corrupción y privilegios (…) Es decir, quieren regresar al modelo neoliberal que México ya vivió eso. Ni siquiera son innovadores. Su propuesta es regresar al pasado y por eso el pueblo de México tiene muy claro que en efecto, son dos proyectos de nación: regresar al pasado neoliberal, de corrupción, de privilegios o continuar con la transformación. No hay más.

“Ahora no se vieron tan hipócritas, porque ya dijeron claramente que lo que quieren es regresar al pasado. Qué bueno. Una megacárcel: ¿y dónde está la atención a las causas y dónde está el bienestar del pueblo? ¿Y dónde está la democracia ¿y dónde están las libertades?”.

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En este sentido, la Mandataria federal destacó los multitudinarios festejos que se han hecho en el país por los triunfos de la Selección Mexicana en su participación en el Mundial de Futbol FIFA 2026.

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La semana pasada, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero propuso imponer cadena perpetua a los narcopolíticos como una de sus 100 “Soluciones para México”.

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Entre las principales propuestas, el dirigente panista planteó establecer la cadena perpetua para los servidores públicos vinculados con el crimen organizado, al considerar que quienes utilizan el poder para proteger o colaborar con grupos delictivos deben recibir el máximo castigo.

em/apr