El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que, como parte de las 111 Soluciones para México, Acción Nacional propone medidas firmes y concretas para recuperar la paz, fortalecer el Estado de derecho y enfrentar con determinación al crimen organizado.

Entre las medidas de seguridad, destacó la propuesta de establecer cadena perpetua para los funcionarios públicos que colaboren con grupos criminales, al considerar que la narcopolítica representa una de las mayores amenazas para la tranquilidad de las familias, la seguridad nacional, la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.

En un comunicado, señaló que el PAN plantea la construcción de una megaprisión de máxima seguridad para aislar a los líderes criminales, impedir que sigan operando desde los centros penitenciarios y garantizar que quienes han lastimado al país enfrenten, por el bien de la patria, consecuencias ejemplares.

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Romero Herrera sostuvo que estas propuestas forman parte de la agenda nacional presentada por el PAN para devolver la tranquilidad a las familias mexicanas y reconstruir las capacidades del Estado mediante inteligencia, tecnología, drones, vigilancia estratégica y fortalecimiento institucional, así como medidas preventivas que ayuden a regenerar el tejido social.

“Uno de los principales derechos de las y los mexicanos es vivir en paz. Ninguna familia debería tener que vivir con miedo, pagar extorsiones o sentir que está sola frente al crimen. México merece gobiernos que enfrenten a los delincuentes y que tengan la valentía de romper cualquier vínculo entre el poder y el crimen organizado”, señaló.

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El dirigente nacional del PAN reiteró que la seguridad no puede seguir siendo administrada con discursos, excusas ni con una política de abrazos a la delincuencia, sino con soluciones concretas, técnica gubernamental y decisiones firmes que permitan recuperar el control del territorio y garantizar la tranquilidad de las familias.

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“México no necesita más gobiernos que protejan criminales ni autoridades que volteen hacia otro lado. México necesita un Estado que defienda a las familias, que haga cumplir la ley y que castigue con toda firmeza a quienes traicionan a la patria aliándose con el crimen organizado”, sostuvo.

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Jorge Romero afirmó que el PAN está convencido de que con solo señalar y criticar las fallas del actual gobierno no se mejora la vida de la gente, pero aseguró que sí existe una ruta para enfrentar la inseguridad, recuperar la paz y defender a México, a la familia y a la libertad, “después de años de un slogan, más no estrategia de seguridad que ha dejado al país sumido en la violencia: ‘abrazos, no balazos’”.

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