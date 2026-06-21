El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, señaló que el caso de Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, quien de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México se auto secuestró para justificar un faltante en el presupuesto de ese municipio, representa una muestra más de la profunda descomposición política que se ha instalado en Morena, “narcogobierno que cada vez genera mayor indignación entre las y los mexicanos”.

Romero Herrera afirmó que los hechos conocidos públicamente resultan particularmente graves porque involucran a una autoridad emanada del “narcogobierno de Morena”, partido que tiene la responsabilidad de actuar con seriedad, legalidad y transparencia frente a la ciudadanía.

“Mientras miles de familias mexicanas viven con miedo por la inseguridad, las desapariciones y la violencia que azota al país, resulta indignante conocer casos de simulación que sólo lastiman aún más la confianza de la ciudadanía en sus autoridades”, sostuvo.

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El dirigente nacional del PAN señaló que este episodio no debe analizarse de manera aislada, sino como parte de una larga cadena de escándalos protagonizados por personajes vinculados a Morena, que van desde presuntos vínculos con grupos criminales hasta actos que exhiben irresponsabilidad y abuso de poder.

“México merece servidores públicos que den la cara y rindan cuentas, no funcionarios que conviertan la política en un espectáculo ni autoridades que jueguen con temas tan delicados como la inseguridad y la violencia”, expresó.

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Jorge Romero advirtió que mientras Morena intenta minimizar estos hechos, las y los ciudadanos observan una creciente distancia entre el discurso oficial y la conducta de muchos de sus propios cuadros políticos, especialmente de quienes hoy forman parte de gobiernos y administraciones emanadas de ese partido.

El dirigente panista reiteró que Acción Nacional continuará señalando cualquier acto que represente un engaño a la ciudadanía y exigió que las autoridades competentes investiguen y esclarezcan plenamente los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes.

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