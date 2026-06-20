Debido a una línea seca, en otras palabras, el límite entre una masa de aire húmeda y seca, y un canal de baja presión, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 30 entidades de México.

De acuerdo con dicha dependencia a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias

Las lluvias van de aisladas a muy fuertes. Esta última clase podría causar el aumento del nivel del agua de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Lee también Profepa y Conagua indagan muerte de peces en río Limón de Veracruz; empresa alcoholera niega ser fuente de contaminación

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur

: Baja California Sur Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), San Luis Potosí (oeste y sur), Guanajuato (norte, este y oeste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste), Morelos, Veracruz (centro), Puebla (sureste y suroeste), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur)

Sinaloa (sur), San Luis Potosí (oeste y sur), Guanajuato (norte, este y oeste), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste), Morelos, Veracruz (centro), Puebla (sureste y suroeste), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Nayarit (norte), Jalisco (norte, noreste y este), Aguascalientes, Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (oeste, noroeste y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, este y sur)

Altas temperaturas

A la par de dichas precipitaciones, en 26 estados habrá altas temperaturas, que van de los 30 a los 45 grados.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : San Luis Potosí (este), Querétaro, Hidalgo (norte) y Morelos

: San Luis Potosí (este), Querétaro, Hidalgo (norte) y Morelos Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Durango, Tamaulipas (noroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Durango, Tamaulipas (noroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (norte y centro) y Nuevo León (este)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft