El expresidente Felipe Calderón Hinojosa criticó la decisión de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) de nombrar al famoso pato Merlín como embajador oficial de la Ciudad de México, la región anfitriona del Mundial 2026.

Por medio de redes sociales, el panista comentó que la organización global del futbol debería darle a los dueños del ave "un buen apoyo económico" o regalías debido a que, asegura, la Federación y muchos medios de comunicación están ganando dinero con la figura del patito.

"Sí, muy bien. Llegó 'como un regalo', pero no hay que dejarlo así: deberían darle regalías o un buen apoyo económico, con todo el dinero que está haciendo la FIFA, muchos medios del mundo y otros con la imagen del Pato Merlín", escribió el exmandatario federal durante el periodo de 2006 a 2012.

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Merlín se ganó el corazón de la afición mexicana en este Mundial 2026. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

Merlín, un pato pekín de 2 años y característico por su plumaje blanco y patas color naranja, se viralizó en redes sociales luego de ser grabado portando una camiseta de la Selección Nacional de Fútbol cuando acompañaba a sus dueños a vender agua en las calles de la capital del país.

Karla Gómez y su hijo Christian, son los encargados de cuidar al ave desde que llegó a sus vidas como un regalo de una clienta. El patito generó ternura en redes sociales tras ser observado caminando detrás de sus dueños, quienes lo consideran un integrante más de la familia y hasta lo visten de la misma manera que el niño Christian.

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Al respecto, Calderón Hinojosa consideró que si bien Merlín llegó “como un regalo”, no hay que dejarlo así puesto que los dueños merecen apoyo económico.

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Merlín disfrutó de un baño improvisado en una fuente de Alameda Central. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

"No puede ser que su dueño, ese chavito que lo ha educado, se quede después del mundial sin otra opción que ayudarle a su mamá a vender agua en la calle. Móchense!", sostuvo el expresidente de México.

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Cabe destacar que la popularidad del pato Merlín ha sido tanta que medios internacionales retomaron su historia. En nuestro país, la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo invitó a una de sus conferencias mañaneras tras calificarlo como un símbolo de la cultura mexicana.

Expresidente Felipe Calderón lanza dardo a la FIFA por nombrar embajador oficial al pato Merlín (20/06/2026). Foto: Captura de pantalla

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