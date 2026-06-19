La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que busca al pato Merlín y a sus dueños para invitarlos a una conferencia mañanera, tras volverse viral en el país por su presencia en los eventos del Mundial.

En su conferencia de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció al pato Merlín como un símbolo de la cultura de nuestro país.

“Miren este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor; la voy a invitar (a su dueña), Karla se llama, a que traiga a Merlín aquí a la mañanera. Es que habla de cómo somos los mexicanos", expresó.

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Merlín lanzó una predicción en torno al próximo enfrentamiento entre México y Corea del Sur. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

“Ayer estaba viendo una fotografía de patos con las distintas camisetas de la liga de Canadá, que ya se venden. Entonces es un símbolo pequeñito de nuestra cultura de cómo somos”, expresó.

Aseguró la Mandataria federal que “no ha habido ningún problema” en la realización del Mundial en nuestro país.

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“Los aficionados mexicanos portándose de 10”, afirmó. “Muy bien, ha estado maravilloso”, agregó al reconocer que el tema de la seguridad también se ha dado “muy bien”.

“Lo que está pasando en México es un mensaje al mundo, vengan a vivir México”, agregó Claudia Sheinbaum.

Merlín es un pato tranquilo, aunque en ocasiones puede protagonizar varias travesuras. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

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