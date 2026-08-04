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Los puentes peatonales que conectan con el Jardín Flotante en la zona de Chabacano ya permiten el paso; sin embargo, los trabajos de construcción en el área continúan.
En el puente ubicado sobre la calle José María Roa Bárcenas, personal laboraba en la parte inferior de la estructura colocando bloques de concreto e instalando un muro.
De acuerdo con trabajadores en el sitio, las labores corresponden a la construcción de muros y otros trabajos complementarios.
En el lugar también se observó maquinaria para el traslado de materiales, así como hojas de durock, bloques de Jardín Flotante en la zona de Chabacano
Sobre el puente peatonal que conecta con la calle Antonio León y Gama se observó a personal realizando los mismos trabajos debajo de las escaleras de acceso. Mientras, el acceso elevado al Metro Chabacano es bien visto por usuarios.
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