Si te gusta compartir fotos en Instagram que retraten ocasiones especiales y tu día a día, hay buenas noticias para ti, pues ahora ya podrás estilizar tus carruseles con copies únicos que definan mejor tus posts.

Esto ya es posible gracias a una nueva función que la app de Meta ha integrado a su interfaz de publicaciones y si quieres saber cómo utilizarla, en Tech Bit te lo explicamos.

Añade los copies que quieras a tus carruseles de Instagram. Foto: Pixabay

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¿Cómo poner un copy diferente a cada imagen de un carrusel de Instagram?

El propósito de la nueva herramienta “Varios textos” de Instagram es que al subir un carrusel de fotos y videos, cada elemento tenga su propio copy.

Esta actualización resulta bastante útil sobre todo para quienes se dedican a las redes sociales de alguna compañía o para aquellos que simplemente desean darle un toque más estético a sus publicaciones.

Para dotar tus carruseles con este distintivo solo debes hacer lo siguiente:

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Entra a la app y da clic en el ícono “+” para crear una publicación.

Selecciona las imágenes o videos que quieras y después edita cada material con los filtros, textos y demás elementos que desees.

Presiona “Siguiente” y en “Agrega un pie de foto” elige la opción “Varios textos”.

Procede a escribir el copy de la primera imagen, posteriormente desliza hacia la izquierda para agregar la descripción de la segunda imagen y así sucesivamente.

de la primera imagen, posteriormente desliza hacia la izquierda para agregar la descripción de la segunda imagen y así sucesivamente. Al terminar, da clic en la flecha de la esquina superior derecha para guardar cambios y finalmente presiona “Publicar”.

Es probable que esta herramienta aún no esté disponible en tu cuenta ya que Instagram la está lanzando de manera paulatina; pero si te urge utilizarla te recomendamos actualizar tu app para que las novedades lleguen lo más pronto posible.

Actualiza tu Instagram para obtener "Varios textos" y le des un toque único a tus carruseles. Foto: Unsplash

¿Qué otras herramientas especiales ofrece Instagram?

Así como “Varios textos”, hay otras funciones atractivas que Instagram ofrece para mejorar la vista de tu perfil y mantener una comunicación más fluida con tus contactos. Algunas son:

Reordenar cuadrícula: Gracias a esta herramienta puedes modificar el orden de tus publicaciones y adecuarlas en donde decidas.

Repost: Al igual que en TikTok, puedes repostear las publicaciones que te agraden. Estas se guardarán en tu perfil para que tus contactos y tú puedan echarles un vistazo.

Reels de amigos: La sección de “Reels” se ha complementado con el filtro “Amigos” que te permite visualizar el contenido que tus contactos ven y de esta manera compartan publicaciones en común y juntos creen sus propias preferencias.

Banner: Permite que agregues a la descripción de tu perfil tu música preferida y ancles tus perfiles de Facebook, X y WhatsApp.

Como ves, Instagram se luce con sus usuarios con estas funciones sofisticadas ¡Aprovéchalas!

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