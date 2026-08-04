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Si te gusta compartir fotos en Instagram que retraten ocasiones especiales y tu día a día, hay buenas noticias para ti, pues ahora ya podrás estilizar tus carruseles con copies únicos que definan mejor tus posts.
Esto ya es posible gracias a una nueva función que la app de Meta ha integrado a su interfaz de publicaciones y si quieres saber cómo utilizarla, en Tech Bit te lo explicamos.
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¿Cómo poner un copy diferente a cada imagen de un carrusel de Instagram?
El propósito de la nueva herramienta “Varios textos” de Instagram es que al subir un carrusel de fotos y videos, cada elemento tenga su propio copy.
Esta actualización resulta bastante útil sobre todo para quienes se dedican a las redes sociales de alguna compañía o para aquellos que simplemente desean darle un toque más estético a sus publicaciones.
Para dotar tus carruseles con este distintivo solo debes hacer lo siguiente:
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- Entra a la app y da clic en el ícono “+” para crear una publicación.
- Selecciona las imágenes o videos que quieras y después edita cada material con los filtros, textos y demás elementos que desees.
- Presiona “Siguiente” y en “Agrega un pie de foto” elige la opción “Varios textos”.
- Procede a escribir el copy de la primera imagen, posteriormente desliza hacia la izquierda para agregar la descripción de la segunda imagen y así sucesivamente.
- Al terminar, da clic en la flecha de la esquina superior derecha para guardar cambios y finalmente presiona “Publicar”.
Es probable que esta herramienta aún no esté disponible en tu cuenta ya que Instagram la está lanzando de manera paulatina; pero si te urge utilizarla te recomendamos actualizar tu app para que las novedades lleguen lo más pronto posible.
¿Qué otras herramientas especiales ofrece Instagram?
Así como “Varios textos”, hay otras funciones atractivas que Instagram ofrece para mejorar la vista de tu perfil y mantener una comunicación más fluida con tus contactos. Algunas son:
- Reordenar cuadrícula: Gracias a esta herramienta puedes modificar el orden de tus publicaciones y adecuarlas en donde decidas.
- Repost: Al igual que en TikTok, puedes repostear las publicaciones que te agraden. Estas se guardarán en tu perfil para que tus contactos y tú puedan echarles un vistazo.
- Reels de amigos: La sección de “Reels” se ha complementado con el filtro “Amigos” que te permite visualizar el contenido que tus contactos ven y de esta manera compartan publicaciones en común y juntos creen sus propias preferencias.
- Banner: Permite que agregues a la descripción de tu perfil tu música preferida y ancles tus perfiles de Facebook, X y WhatsApp.
Como ves, Instagram se luce con sus usuarios con estas funciones sofisticadas ¡Aprovéchalas!
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