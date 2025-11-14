Si acostumbras a tomar capturas de pantalla en tus chats de Instagram, ¡ten cuidado porque te puede delatar! Y es que, aunque no sea una práctica inapropiada, algunas personas prefieren que sus contactos no lo sepan.

Antes de que caigas en pánico, tienes que saber que esa notificación se envía para garantizar la seguridad de las conversaciones y aplica sólo en un tipo de mensajes. En Techbit te contamos más sobre el tema.

Leer también Buen Fin 2025: celulares que debes aprovechar en las ofertas

¿Con qué mensajes Instagram notifica una captura de pantalla?

¡No te espantes! Instagram no notifica a todos los usuarios cuando tomas una screenshot, sólo cuando tienes activados los menajes temporales o el "modo efímero".

Este modo es una función en los chats, con la que los mensajes, fotos y videos se "autodestruyen" después de un intervalo, por ejemplo, inmediatamente después de ser vistos, luego de 24 horas o 7 días.

Cuando intercambias mensajes temporales y tomas una captura de pantalla, la persona con la que estás conversando podrá leer la notificación y tú también.

Por el contrario, en las conversaciones normales no se manda la advertencia. Hasta el momento, Instagram no ha habilitado una función para esto, ni en perfiles profesionales, de negocios o personales.

Instagram notifica cuando tomas una captura de pantalla sólo con los mensajes temporales activos. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo activar los mensajes temporales en Instagram?

Al activar los mensajes temporales, así como la otra persona se da cuenta de que tomaste una captura de pantalla, tú también serás notificado cuando alguien lo haga cuando platica contigo.

Pero ¿cómo configurarlos? Te lo explicamos:

Entra a Instagram y ve a "Mensajes".

y ve a "Mensajes". Ingresa a la conversación donde quieres activarlos y da clic en la parte superior (junto al nombre del contacto).

Presiona “Mensajes temporales” y configura el intervalo.

Guarda los cambios y listo.

Otro método para establecer el "modo efímero" consiste en deslizar el dedo hacia arriba, dentro del chat, hasta que salga la leyenda "Activaste los mensajes temporales”. Así de sencillo y en segundos.

Importante: los mensajes temporales sólo funcionan en conversaciones individuales, no en los chats grupales ni en comunidades.

Los mensajes temporales de Instagram garantizan la privacidad en el contenido que se comparte. Foto: Captura de pantalla

¿Por qué activas los mensajes temporales en Instagram?

No veas a Instagram como un soplón; en realidad, esta app notifica las capturas de pantalla para cuidar la privacidad en las conversaciones, pues algunas pueden contener información, fotos y videos confidenciales.

Además, las dos personas involucradas en el chat podrán estar atentos por si el contenido que se comparten mutuamente recibe un uso inapropiado. No está de más recodar que compartir material sensible puede ocasionar que la cuenta sea bloqueada.

Otro aspecto que debes considerar es que, si quieres mantener el historial de tus chats, los mensajes temporales no son la mejor alternativa porque se borran automáticamente.

Leer también Buen Fin 2025: apps para rastrear ofertas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters