El pasado martes, Apple y la marca japonesa de moda ISSEY MIYAKE presentaron el nuevo iPhone Pocket. Se trata de un accesorio similar a una funda tipo bolsillo para que los usuarios porten con elegancia y comodidad su celular.

Este nuevo producto fue creado en Japón y ha causado inquietud en redes sociales, pues su diseño consta de un tejido en 3D y colores que no pasan desapercibidos. Hoy en Techbit te decimos su costo.

El nuevo iPhone Pocket promete elegancia y comodidad para los usuarios de Apple. Foto: Especial y Apple

¿Cómo es el nuevo iPhone Pocket?

A simple vista, el iPhone Pocket luce como una bolsa pequeña que se adapta a cualquier modelo de la marca y también a objetos compactos como los AirPods, el AirTag, llaves, etcétera.

Precisamente, fue fabricado con la idea de crear un bolsillo adicional para que los usuarios de esta marca puedan cargar sus pertenencias valiosas, sin un bolso o mochila que haga bulto.

Durante el lanzamiento, Yoshiyuki Miyam, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO, mencionó que el iPhone Pocket es un producto que reafirma el compromiso de Apple para ofrecer artículos funcionales a sus clientes.

"El diseño es un tributo al lazo que existe entre el iPhone y el usuario, sin perder de vista que cada producto Apple se diseña para ser universal en cuanto a su estética y versatilidad de uso”, indicó.

Al estirarse, esta especie de funda permite que las personas vean de manera discreta la pantalla de su celular, lo que evita la necesidad de sacarlo como cuando se guarda en el bolsillo del pantalón o en una bolsa. Y cuenta con una correa para colgarla al hombro o en la muñeca de la mano.

“Apple e ISSEY MIYAKE comparten su enfoque hacia el diseño, que celebra lo artesanal, la simplicidad y el asombro”, señaló Molly Anderson, vicepresidenta de Industrial Design de Apple, en la revelación del nuevo producto.

El iPhone Pocket saldrá a la venta este viernes 14 de noviembre en tiendas físicas y virtuales de Apple. Foto: Apple

¿Cuál es el precio del nuevo iPhone Pocket?

Otro dato interesante es que el iPhone Pocket es de edición limitada y saldrá a la venta este viernes 14 de noviembre en las tiendas de Apple. Además, se podrá adquirir en colores limón amarillo, mandarina, morado, rosa, color pavorreal, zafiro, canela y negro.

Según se indica en el portal de Apple, el precio de este accesorio con correa corta es de $149.95 USD o $2,800; mientras con correa larga es de $229.95 USD o $4,200.

Los países donde se venderá son:

Francia

Gran China

Italia

Japón

Singapur

Corea del Sur

Reino Unido

Estados Unidos

Como podrás ver, México no se encuentra en los países de venta del iPhone Pocket. Así que si pensabas comprarlo, tendrás que esperar a que la empresa californiana anuncie si en el futuro lo traerán a las tiendas en línea y físicas del país.

