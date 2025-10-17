Las llamadas telefónicas de estafa abundan. Miles de usuarios reciben al día llamadas de números desconocidos que provienen de México e incluso de otras partes del mundo para intentar engañar a las personas y tratar de obtener dinero o información.

Afortunadamente, las marcas telefónicas ya se dieron cuenta de este problema y han implementado diferentes herramientas que impiden que los usuarios caigan en este problema.

Por ejemplo, Apple en su nueva versión del sistema operativo, iOS 26 ha incluido una función en iPhone que permite identificar quién llama antes de responder a un número desconocido.

Cómo saber quién te llama antes de contestar en tu iPhone. Imagen: Unsplash

Leer también Cómo conectarse a una red wifi sin saber la contraseña

Al ser una herramienta bastante útil, en Tech Bit te contamos qué pasos debes seguir para activar la función y evitar llamadas spam o de fraude.

¿Cómo activar el filtro de llamadas en iPhone?

La nueva función de Apple se llama "Filtro de llamadas", la cual te ayudará a saber quién te llama antes de responder una llamada.

Para activarla debes seguir estos pasos:

Abre el menú de "Configuración". Desliza hasta el apartado de "Apps" y da clic ahí. Después busca la opción de "Teléfono" y selecciona. Si deslizas un poco, encontrarás la opción de "Filtrar números desconocidos". En este mismo apartado aparecerá la opción de "Solicitar motivo de llamada". Da clic ahí para activarlo.

Al activar esta opción, "se pedirá más información a quien llame desde un número no guardado antes de que suene el iPhone", señala la herramienta.

Cómo saber quién te llama antes de contestar en tu iPhone. Imagen: captura de pantalla

Es decir, dichas llamadas se filtrarán a Siri, el asistente de Apple, quien le preguntará el nombre y motivo de la llamada al emisor, mientras que el remitente verá la transcripción en la pantalla para que decidas si contestas o no.

Con esta herramienta, Apple espera que sus usuarios no caigan en estafas.

Leer también IPN: 5 estudiantes ganan concurso Seeds for the Future de Huawei

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters