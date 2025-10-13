¿Sin tiempo para leer los miles de mensajes que llegan a tu grupo de WhatsApp? Meta sabe que muchos usuarios pueden llegar a tener dificultades para seguir el ritmo de una conversación y lo único que quieren al final de día es ponerse al corriente sin tener que leer todo lo que se envió en el chat.

Por esta razón ha lanzado "Message Summaries" o "Resúmenes de mensajes", una nueva función que le permitirá a los usuarios "resumir de manera privada y rápida los mensajes no leídos en un chat".

Con ello, podrás tener una idea clara de lo que se habló en una conversación sin tener la necesidad de leer todos los mensajes del chat. En Tech Bit te contamos cómo funciona.

¡Resúmenes de mensajes llegan a WhatsApp! Así puedes usarlos. Imagen: WhatsApp

Leer también Cómo conectarse a una red wifi sin saber la contraseña

¿Cómo activar los Resúmenes de mensaje de WhatsApp?

Los Resúmenes de mensaje de WhatsApp utilizan tecnología de Procesamiento Privado, que le permite a Meta AI generar el resumen de los mensajes sin que Meta o WhatsApp vean esta información.

"Nadie más en el chat puede ver que has resumido los mensajes no leídos. Esto significa que tu privacidad está protegida en todo momento", afirma la la compañía.

En este sentido, la función de Resúmenes de mensajes de WhatsApp es opcional y está desactivado por defecto, así que tu tienes la libertad de decidir si utilizarla o no, además puedes usar la Privacidad Avanzada de Chats para seleccionar qué chats puedes compartirse para funciones de IA.

Para activar los Resúmenes de mensajes, primero debes habilitar la función en la configuración de Privacidad Avanzada que podrás encontrar en la Configuración de WhatsApp.

¡Resúmenes de mensajes llegan a WhatsApp! Así puedes usarlos. Imagen: WhatsApp

Una vez activada, verás que en las conversaciones donde tengas mensajes sin leer aparecerá "'x' mensajes sin leer". Al presionar ahí, Meta AI hará el resumen de los mensajes no leídos en un tipo listado para que conozcas qué temas se hablaron durante la conversación.

Leer también Ibero anuncia nueva Ingeniería en Biotecnología

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters