Seguramente, en tu cuenta de WhatsApp tienes varios contactos sin guardar por diversas razones, por ejemplo, porque te olvidas de hacerlo, por pereza o simplemente no quieres agregarlos. Pero esto mismo podrían hacer contigo.

Si te da curiosidad saber quiénes no te tienen guardado en su agenda, en Techbit te compartimos una función para averiguar este dato sin necesidad de escribirles.

Esta herramienta te ayudan a saber quiénes te tienen agregado en su agenda de WhatsApp. Foto: Unsplash

Leer también Mexico Tech Week impulsa a CDMX como hub tecnológico global

¿Qué función ayuda a saber si alguien te tiene guardado en WhatsApp?

La herramienta que te puede ayudar en estos casos son las "listas de difusión". De acuerdo con WhatsApp, se trata de un conjunto de destinatarios guardados en la agenda telefónica de un usuario y que, por lo mismo, aparecen registrados en esta aplicación.

A las personas que aparecen en dichas listas se les pueden enviar mensajes grupales, por lo que no hay necesidad de escribirles de manera individual. Si bien esta herramienta no fue creada con el propósito de que sepas quiénes te tienen registrado, sí puede resolver tu duda.

Y es que los mensajes enviados en las listas de difusión solo se entregan a las personas que te tienen agregado tanto en su agenda telefónica como en su cuenta de WhatsApp.

Cuando envíes un mensaje por medio de estos listados podrás ver el estatus, sabrás a qué personas les llegó y quiénes lo leyeron.

Otro detalle que debes contemplar es que las listas de difusión pueden admitir hasta 256 contactos, pero no se pueden utilizar en WhatsApp Web.

Los mensajes que envíes desde una lista de difusión no les serán entregados a todos aquellos que no te tengan agregado. Foto: Pixabay

¿Cómo usar las listas de difusión en este truco de WhatsApp?

Utilizar esta herramienta es muy sencillo. Según explica el Centro de Ayuda de WhatsApp, el primer paso es crear una lista de difusión y aquí te dejamos el tutorial:

Abre WhatsApp y da clic en los tres puntos de la parte superior derecha.

y da clic en los tres puntos de la parte superior derecha. Selecciona “Nueva Difusión” y escoge a los contactos de los que quieres saber si te tienen agregado.

Escribe un mensaje y envíalo.

Después de un rato podrás ver quién lo recibió o leyó.

¡Ojo! Si no observas los anteriores datos (estatus del mensaje y hora de lectura), entonces sabrás que no formas parte de la agenda telefónica de una persona.

Otros indicadores que hacen evidente esta información son: si no puedes ver la foto de perfil, su descripción de perfil y las actualizaciones de estados.

Leer también Así traduce Meta tus Reels al español con IA y tu propia voz

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters