Seguramente has tenido que escanear papeles importantes en más de una ocasión para realizar trámites escolares, laborales o de cualquier otro tipo. Ahora WhatsApp ofrece una opción para escanear todos los documentos que necesites sin que tengas que descargar aplicaciones extra para ejecutar esta sencilla operación.

Esta herramienta que la aplicación de Meta ofrece es bastante útil, pues hasta el momento, es la única red social que te permite escanear documentos y te saca de apuros por si no cuentas con una app específica para hacer este proceso.

A continuación, te decimos paso a paso cómo puedes convertir tus papeles en documentos digitales en cuestión de minutos.

Utiliza el escáner que ofrece WhatsApp para digitalizar tus documentos. Foto: Freepik

Leer también Cuáles son los archivos basura de WhatsApp que debes eliminar

¿Cómo escanear documentos en WhatsApp?

La aplicación de mensajería instantánea habilitó esta opción para dispositivos iOS y Android hace unos meses; sin embargo, había estado muy oculta entre los usuarios por lo que, recientemente, Meta anunció la implementación de esta acción en WhatsApp.

Si estás interesado en saber cómo funciona el escáner de esta red social, realiza el siguiente procedimiento:

Ten a la mano los papeles que quieras escanear y acomódalos en el orden que necesites que salgan en la versión digital.

Entra a WhatsApp e ingresa al chat de tu contacto al que vayas a enviar el archivo escaneado o, bien, a uno en donde puedas guardar tu documento .

e ingresa al chat de tu contacto al que vayas a enviar el archivo escaneado o, bien, a uno en donde puedas guardar tu . Presiona el botón del clip que sale dentro del teclado y junto al icono de la cámara. Posteriormente, da clic en "Documento".

A continuación, selecciona la opción "Escanear documento" y comienza a sacar las fotos de tus papeles en el orden en que los acomodaste. Aunque, si te has equivocado, durante el escaneo puedes modificar la ubicación de las imágenes arrastrándolas hacia el orden correcto.

Utiliza el botón "+" para tomar más fotografías. Edítalas a tu gusto y, cuando termines, pulsa en "Siguiente".

Finalmente, si lo prefieres, escribe una descripción y envía el documento escaneado.

En la opción de "Documentos" encontrarás la herramienta para escanear las papeles que necesites. Foto: Captura de pantalla

¿Por qué debes escanear tus documentos en WhatsApp?

Escanear tus documentos desde WhatsApp tiene varias ventajas que puedes aprovechar como:

Facilidad: realizar este procedimiento es bastante sencillo, pues funciona como cualquier otro escáner.

Cuida tu almacenamiento: evita que instales otra aplicación de escáner para hacer la digitalización de tu documentación.

Opciones nuevas: ofrece herramientas para editar las fotografías de tus documentos, con las que puedes modificar el brillo, el contraste, ajustar sus medidas, etcétera. Además, posee dos maneras de obtener las imágenes: mediante la cámara manual (tú tomas la foto) y la captura instantánea (el dispositivo toma la fotografía una vez que hayas enfocado la hoja a escanear).

¡No esperes más! De ahora en adelante, digitaliza tus papeles con ayuda de WhatsApp.

Escanear documentos pequeños en WhatsApp es muy fácil y accesible. Foto: Captura de pantalla.

Leer también Suiza ofrece becas de excelencia para doctorados e investigación

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters