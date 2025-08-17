WhatsApp cuenta con una función que permite eliminar de forma automática los mensajes después de cierto periodo de tiempo. Se trata de los mensajes temporales, los cuales se pueden activar tanto en chats individuales como en grupos.

Con esta opción obtienes una capa adicional de privacidad, además que los mensajes no permanecen indefinidamente en el chat. Sin embargo, algunos mensajes puede que te resulten importantes y quieras conservarlos a pesar de que los demás se eliminen.

Afortunadamente, WhatsApp tiene un botón que te ayuda a mantenerlos. Se trata del botón "Conservar", el cual evitará que estos mensajes importantes desaparezcan, siempre y cuando no haya vencido la duración de estos. En Tech Bit te contamos cómo activarlo.

¿Para qué sirve el botón "Conservar" de WhatsApp? Imagen: Unsplash

Paso a paso para activar el botón "Conservar" de WhatsApp

Activar este botón es muy sencillo. Lo único que necesitas es dar clic en el mensaje o mantenerlo presionado. Después que aparezcan las opciones del mensaje, en la parte inferior encontrarás la opción de "Conservar".

Y listo, estos se almacenarán en una carpeta de WhatsApp llamada "Mensajes conservados" en los ajustes o la configuración de WhatsApp.

En caso de que quieras ver estos mensajes, solo debes ir a la sección de información del chat o haz clic en "Mensajes conservados" y ahí aparecerán todos aquellos mensajes que se mantuvieron a pesar de que el periodo de mensajes temporales haya terminado.

En caso de que quieras dejar de conservar dicho mensaje, solo da clic en el ícono de la flecha hacia abajo y da clic en la opción de "Dejar de conservar" y presiona "Ok" si estás seguro de hacerlo.

Debes saber que una vez que hayan pasado 25 días desde el vencimiento de un mensaje temporal, ya no podrás dejar de conservarlo.

