WhatsApp ha seguido los pasos de Zoom y Google Meet pues ahora ya permite programar llamadas y videollamadas grupales en la aplicación.

A través de una publicación en su blog oficial, anunció esta nueva herramienta que le permitirá a los usuarios planificar llamadas grupales de forma más fácil. Además, ha agregado algunas herramientas que permitirán que las videollamadas sean más interactivas.

En Tech Bit te contamos los pasos que debes seguir para programar una llamada en WhatsApp.

Paso a paso: cómo programar una llamada en WhatsApp. Imagen: WhatsApp

Leer también ¿Deberías desconectar tus aparatos eléctricos en una tormenta?

Así puedes programar una llamada en WhatsApp

"Ahora puedes programar llamadas e invitar a personas o grupos a unirse con antelación", señala WhatsApp en su blog. Y lograrlo es muy sencillo, lo único que necesitas hacer es:

Ingresa a la sección de Llamadas.

Da clic en el botón de "+".

Selecciona "Programar llamada".

Ahí te aparecerá la opción de nombrar la llamada, agregar una descripción y elegir el día y la hora de la llamada.

Puedes programar cuánto tiempo quieres que dure la llamada o darle clic en "Eliminar hora de finalización".

También puedes elegir el tipo de llamada, ya sea audio o video.

llamada, ya sea audio o video. Una vez listo da clic en el botón de "Enviar".

Después elige al grupo o persona con la que quieres programar esta llamada.

Paso a paso: cómo programar una llamada en WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

De igual forma, esta llamada puedes añadirla en tu calendario personal. Y los participantes recibirán una notificación cuando esté por empezar.

Por otro lado, WhatsApp añadió otras funciones como levantar la mano para hablar o enviar una reacción para participar sin interrumpir. Además, si eres quien crea el enlace, recibirás notificaciones cuando alguien se una.

Paso a paso: cómo programar una llamada en WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

WhatsApp ha añadido que la programación de llamadas está protegida con cifrado de extremo a extremo.

Leer también Estudiantes de Chihuahua conquistan Juegos Olímpicos de Robótica

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters