Muere Lazare, el perro considerado como "el más viejo del mundo"; tenía 30 años de edad

Este viernes 15 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de Lazare, un perro considerado por muchos como "el perro más longevo del mundo", con 30 años y 5 meses de edad en la comuna francesa de Villy-le-Pelloux.

Su muerte fue confirmada por su actual dueña, la francesa y madre soltera de 29 años Ophélie Boudol, a través de su cuenta personal en la plataforma de Instagram, donde despidió a Lazare con un video de recuerdos.

"Estoy muy agradecida de haberme cruzado en tu camino, de haberte dado la bienvenida y acompañado todo el camino. Nunca me arrepentiré de haber abierto nuestra puerta y corazón para ti", explicó en un emotivo mensaje.

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El refugio de animales SPA pidió al organismo Guinness World Records validar su edad, sin embargo, no hubo respuesta alguna. Foto: APF

Lazare, el perro más viejo del mundo

Lazare, un pequeño spaniel toy francés, nació el 4 de diciembre de 1995, de acuerdo con la directora de un albergue de perros francés Anne-Sophie Moyon. Además, padecía artritis, usaba pañales, ya no podía ver bien y era sordo.

Lazare habría pasado gran parte de su vida con una misma dueña, hasta que murió y tuvo que ser entregado a un refugio de animales. "Elegiste emprender tu último vuelo en mis brazos para reunirte con tu dueña, que te quería tanto", dijo Ophélie.

De acuerdo con Ophélia, a pesar de su avanzada edad, Lazare mantenía una personalidad curiosa y cariñosa, con un carácter vivaz y encantador. Con orejas erguidas en forma de mariposa, Lazare pasaba el día entre largas siestas y apapachos.

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El pequeño Lazare nació en diciembre de 1995, de acuerdo con el registro oficial del Libro de los Orígenes Francés (LOF). Foto: Redes Sociales

Ophélie adoptó a Lazare en la Sociedad Protectora de Animales (SPA) de Annecy, ubicada en la Ruta de Cercier, en Marlioz. Este refugio trató de certificar su edad ante el Guinness World Records. No obstante, el organismo afirmó que la documentación no era la requerida para validarlo.

El refugio confirmó su edad a través de un microchip y el registro genealógico oficial de los perros de raza en Francia "Libro de los Orígenes Francés" (LOF), administrado por la Société Centrale Canine. Su nombre "Lazare", deriva del nombre hebreo Eleazar y se traduce como "Dios ha ayudado".

¿Quién fue el perro más longevo del mundo?

El perro que posé actualmente el récord al perro más longevo del mundo es Bobi, un perro portugués de la raza Mastín del Alentejo, quien habría fallecido a la edad de 31 años y 165 días, llevándose así el título al perro más viejo de la historia, según el organismo de Record Guinness.

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