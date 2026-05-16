Calor en México; ¿cómo hacer un aromatizante casero para alejar a los mosquitos de tu casa?

El incremento de las temperaturas en México no solo altera el confort térmico, sino que acelera el ciclo de reproducción de los mosquitos, portadores potenciales de enfermedades.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el uso de ciertos aceites esenciales constituye una alternativa eficaz para mitigar la presencia de estos insectos en interiores. La clave reside en compuestos químicos naturales que, al ser percibidos por los receptores sensoriales del mosquito, funcionan como repelentes activos (sustituyendo en muchos casos la necesidad de químicos agresivos).

Foto:Canva/especial

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Elaboración del aromatizante ambiental paso a paso

Para fabricar un aromatizante casero con grado de eficacia comprobada, es necesario utilizar ingredientes que contengan concentraciones adecuadas de sustancias proactivas como el citronelal o el eugenol.

Según las recomendaciones de sitios especializados en salud como Healthline y Mejor con Salud, el procedimiento para un atomizador ambiental se sintetiza en los siguientes puntos:

Selección de la base: Se mezcla media taza de agua destilada con media taza de alcohol de 96 grados (o en su defecto, vodka de bajo costo). El alcohol cumple la función técnica de disolver los aceites esenciales y permitir una evaporación más rápida del aroma en el aire.

Se mezcla media taza de agua destilada con media taza de alcohol de 96 grados (o en su defecto, vodka de bajo costo). El alcohol cumple la función técnica de disolver los aceites esenciales y permitir una evaporación más rápida del aroma en el aire. Incorporación de activos: Se añaden 10 gotas de aceite esencial de citronela y 5 gotas de aceite de eucalipto de limón. De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica ResearchGate , el eucalipto de limón ofrece una protección comparable a los repelentes sintéticos de baja concentración bajo condiciones controladas.

Se añaden 10 gotas de aceite esencial de y 5 gotas de aceite de eucalipto de limón. De acuerdo con una investigación publicada en la revista científica , el eucalipto de limón ofrece una protección comparable a los repelentes sintéticos de baja bajo condiciones controladas. Potenciación opcional: Para espacios como la cocina, se sugiere agregar 5 gotas de aceite esencial de clavo de olor. Según estudios del Journal of Brand Management (aplicados al consumo), el clavo es uno de los repelentes naturales con mayor duración debido a su persistente carga aromática.

Para espacios como la cocina, se sugiere agregar 5 gotas de aceite esencial de clavo de olor. Según estudios del (aplicados al consumo), el clavo es uno de los naturales con mayor duración debido a su carga aromática. Aplicación estratégica: Una vez mezclados los ingredientes en un envase con atomizador, se rocían las cortinas, marcos de ventanas y esquinas de las habitaciones (zonas donde los mosquitos suelen descansar).

La incómoda presencia de los mosquitos. Fuente: Freepik.

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Fundamentos científicos y medidas complementarias

La eficacia de estos aromatizantes no es meramente anecdótica. De acuerdo con el National Center for Biotechnology Information (NCBI), el uso de geraniol y aceite de canela ha demostrado ser capaz de interrumpir la capacidad del mosquito para localizar a sus víctimas mediante el dióxido de carbono.

No obstante, las autoridades sanitarias enfatizan que un aromatizante es solo una parte de una estrategia integral. Para un control total, se deben seguir las recomendaciones del CDC de "vaciar, restregar y cubrir" cualquier recipiente que almacene agua estancada, ya que es ahí donde se inicia el ciclo de vida del insecto.

Asimismo, es pertinente mencionar que la temperatura ambiente influye en la duración del aroma. De acuerdo con especialistas en entomología médica, el calor extremo provoca que los aceites esenciales se evaporen con mayor velocidad, por lo que se recomienda reaplicar la mezcla cada dos o tres horas durante los picos de calor.

Los ingredientes naturales no afectan a la salud. Foto: Pixabay

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