Plagas en temporada de calor; esto recomiendan expertos para alejar alacranes

La temporada de estiaje en México no solo trae consigo desafíos térmicos, sino también un incremento significativo en la presencia de arácnidos del orden Scorpiones.

De acuerdo con la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos, los alacranes son organismos ectotérmicos cuya actividad metabólica y necesidad de hidratación se intensifican con el calor, lo que los impulsa a buscar refugio en ambientes húmedos y frescos dentro de los hogares.

Por su parte, la International Association of Certified Home Inspectors (InterNACHI) destaca que la prevención más efectiva no reside exclusivamente en el uso de químicos, sino en la "exclusión física", que consiste en sellar cualquier punto de entrada potencial para evitar que el perímetro de la vivienda sea vulnerado.

Qué nos dicen los órganos sexuales de los alacranes mexicanos

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Medidas de hermeticidad y control del entorno

La identificación de los puntos críticos de entrada es el primer paso para establecer una barrera infranqueable. Según los manuales técnicos de Syngenta Professional Pest Management (PPM), los alacranes poseen una capacidad anatómica que les permite comprimir su cuerpo y atravesar grietas del grosor de una tarjeta de crédito. Los expertos sugieren el siguiente protocolo de seguridad:

Sellado de infraestructura: Es imperativo utilizar selladores de silicona o masilla en las uniones de ventanas, marcos de puertas y entradas de tuberías de servicios (gas, agua y electricidad).

Es imperativo utilizar de silicona o masilla en las uniones de ventanas, marcos de puertas y entradas de tuberías de servicios (gas, agua y electricidad). Barreras físicas horizontales: La instalación de guardapolvos en la parte inferior de las puertas y la colocación de mallas mosquiteras de trama fina en ventanas y tragaluces reduce drásticamente las posibilidades de ingreso.

La de guardapolvos en la parte inferior de las puertas y la colocación de mallas mosquiteras de trama fina en ventanas y tragaluces reduce drásticamente las de ingreso. Gestión del paisaje exterior: La American Mosquito Control Association (AMCA), en sus estudios sobre fauna nociva, recomienda mantener la vegetación a una distancia mínima de 30 centímetros de los muros exteriores. (Esto elimina los "puentes" biológicos que los alacranes utilizan para escalar hacia techos o ventanas superiores).

Foto: Archivo/ Cuartoscuro

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Protocolos de seguridad personal y respuesta ante incidentes

La convivencia con estos especímenes durante la temporada de calor exige cambios en los hábitos diarios para mitigar riesgos. De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la mayoría de las picaduras ocurren por contacto accidental en áreas de descanso o almacenamiento. Se recomienda "sacudir la ropa de cama y de vestir antes de usarla", así como revisar minuciosamente el calzado, ya que estos sitios ofrecen la oscuridad y temperatura que el arácnido busca durante el día.

En el ámbito del manejo químico, si se opta por la aplicación de productos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere el uso de formulaciones con alto poder residual específicamente etiquetadas para arácnidos, aplicadas por profesionales para evitar la dispersión de la plaga hacia áreas vecinas.

Es fundamental señalar que, ante una picadura, la Mayo Clinic advierte contra el uso de remedios caseros (como succionar el veneno o aplicar cortes). La recomendación técnica es "aplicar una compresa fría para reducir la inflamación" y acudir de inmediato a una unidad de salud para la administración de faboterápicos.

El manejo de una persona picada es siempre una urgencia médica, especialmente en menores de edad y adultos mayores, donde cada minuto es vital para neutralizar la toxicidad del veneno.

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