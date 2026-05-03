Calor en México; 7 remedios caseros para ahuyentar mosquitos y calmar picaduras

El aumento de las temperaturas en México durante este 2026 ha detonado una presencia masiva de mosquitos, convirtiéndose en un desafío de salud ambiental en zonas urbanas y rurales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el control de estos insectos es fundamental no solo por la molestia sensorial, sino para prevenir la transmisión de enfermedades vectoriales. La respuesta ciudadana se ha volcado hacia soluciones menos invasivas y de carácter orgánico.

Según estudios de la American Mosquito Control Association (AMCA), el uso de barreras naturales y compuestos botánicos representa una alternativa viable cuando se aplican de manera sistemática para interrumpir el ciclo de acercamiento del insecto al ser humano.

Las picaduras de insectos, especialmente las de mosquitos, pueden causar una incómoda comezón debido a la reacción del cuerpo ante la saliva del insecto. Foto: El Universal

Lee también: ¿Cuándo inicia la temporada de huracanes en 2026?; esto se sabe

Protocolo de repelencia natural: barreras y aromas

La mitigación de la presencia de mosquitos en interiores y exteriores depende, en gran medida, de la alteración de su entorno sensorial. La literatura técnica de la Environmental Protection Agency (EPA) destaca que ciertos aceites esenciales y plantas poseen propiedades que confunden los receptores químicos de los insectos. Los pasos para establecer un perímetro seguro son los siguientes:

Barreras aromáticas vivas: El cultivo de lavanda , albahaca, menta, romero o citronela en puntos de acceso (como ventanas y puertas) genera una zona de exclusión natural .

El cultivo de , albahaca, menta, romero o citronela en puntos de acceso (como ventanas y puertas) genera una zona de exclusión . Dispositivos de difusión casera: El uso de "limón con clavos de olor" (partidos por la mitad con especias incrustadas) o vasos con vinagre de manzana cerca de las zonas de descanso aprovecha aromas que resultan desagradables para estos especímenes.

El uso de "limón con clavos de olor" (partidos por la mitad con especias incrustadas) o vasos con de manzana cerca de las zonas de descanso aprovecha aromas que desagradables para estos especímenes. Repelentes tópicos orgánicos: La combinación de aceite esencial de eucalipto azul y geranio con una base de aceite vegetal (como el de almendras dulces) funciona como un protector dérmico sin componentes sintéticos.

La de aceite esencial de eucalipto azul y geranio con una base de aceite vegetal (como el de almendras dulces) funciona como un protector dérmico sin componentes sintéticos. Control de flujos de aire: El uso de ventiladores es altamente eficaz, ya que los mosquitos poseen una masa corporal ligera y "tienen dificultad para volar contra corrientes de aire".

Cetrionela. Foto: Pixabay

Lee también: Planta de eucalipto en casa; así puedes cuidarla y aprovechar sus beneficios sin complicaciones

Tratamiento de lesiones cutáneas y prevención estructural

Cuando la prevención es superada, el manejo de la inflamación es prioritario para evitar infecciones secundarias por rascado. De acuerdo con la American Academy of Dermatology (AAD), la aplicación de frío es la primera línea de defensa para adormecer la zona y reducir la histamina local. Se recomienda el uso de una "compresa fría o hielo" envuelta en un paño por periodos de 10 minutos.

Complementariamente, el uso de una "pasta de bicarbonato de sodio" (mezclada con agua) o el gel de "Aloe Vera (Sábila)" directamente sobre la picadura ayuda a neutralizar la irritación gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

No obstante, la medida más eficaz para el hogar sigue siendo la instalación de mosquiteros. Según los manuales de prevención de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), es imperativo "eliminar cualquier recipiente con agua estancada" (cubetas o macetas) para erradicar los criaderos potenciales. En caso de presentar cuadros de fiebre o reacciones alérgicas agudas, la atribución de la gravedad requiere atención médica inmediata para descartar patologías mayores.

También te interesará:

Predicción de extradición de Rubén Rocha llega a PolyMarket; revive apuesta por captura de Maduro en EU

Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas: ¿cuál es el mejor día para ver el espectáculo cósmico?; conoce la fecha exacta

Predicción de renuncia de Rubén Rocha Moya se dispara en PolyMarket; probabilidad alcanza 95%

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov