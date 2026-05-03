¿Cómo solicitar un video o evidencia a las cámaras del C5 de CDMX?; conoce aquí el proceso

El material visual capturado por el sistema de vigilancia de la Ciudad de México, a través de un monitoreo por video puede ser de utilidad en la documentación de evidencias y pruebas que agilicen la investigación de un delito.

El C5 se encarga de capturar y guardar información para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio ambiente, protección civil, movilidad y servicio a la comunidad en la capital del país.

En caso de ser víctima de un delito o accidente en calles de la ciudad, puedes solicitar el resguardo de la grabación capturada por las cámaras del C5, para utilizarla como evidencia en caso de una denuncia, conservando una cadena de custodia.

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C5 resguarda celebración de Fin de Año con Polymarch (31/12/2024). Foto: Especial

¿Cómo solicitar un video en el C5?

De acuerdo con la dependencia, el material grabado por las cámaras de seguridad está regulado por los artículos 24 y 31 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, que establece reglas para operar y utilizar equipos tecnológicos de seguridad.

Por ello, la información recabada debe ser remitida de forma directa solo al Ministerio Público (MP), a alguna autoridad judicial, administrativa o especializada en justicia para adolescentes. Estos videos deberán eliminarse después de un plazo de 7 a 30 días.

Para garantizar la inalterabilidad del material y desarrollar de manera óptima la investigación del delito, esta solicitud deberá pedirse a través canales oficial del C5 o directamente en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, integrando los siguientes datos de identificación:

El número de averiguación previa, asunto o expediente.

La autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto.

Los datos del delito, tales como fecha exacta, hora y dirección donde ocurrió el incidente.

ID de la cámara o número del poste más cercano a los hechos (opcional).

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Ante el inicio de las campañas electorales, serán sujetas a revisión las cámaras del C5, a fin de garantizar su funcionamiento durante la jornada electoral y el primero de julio, día de la elección

Las cámaras de Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) operan las 24 horas del día, los 365 días del año, mediante la videovigilancia, el servicio de atención de llamadas (911) y la denuncia anónima (089).

Con más de 83 mil cámaras de vigilancia ubicadas en distintos puntos clave de las 16 alcaldías de la CDMX, estos dispositivos son de utilidad a la población en caso de delitos al interior de la capital, para la coordinación de elementos policiales, ambulancias y protección civil.

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