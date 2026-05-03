¿Se acaba la onda de calor en México? Frente Frío 48 traerá lluvias intensas; estos estados serán los más afectados

Luego de varios días marcados por temperaturas sofocantes, el clima en México dará un giro importante.

El frente frío 48 se posiciona como el principal factor de inestabilidad al provocar lluvias fuertes, rachas intensas de viento y un ligero descenso térmico en distintas regiones del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Frente Frío 48 traerá lluvias intensas. Foto: EFE

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el Frente Frío 48?

Este domingo 3 de mayo, el sistema frontal se mantendrá activo sobre el sureste y el Golfo de México, favoreciendo condiciones inestables en varias entidades. Veracruz, Tabasco y Chiapas registrarán lluvias fuertes a puntuales intensas, mientras que en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas vulnerables.

En el centro del país, el pronóstico indica intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo, lo que podría afectar la movilidad y actividades al aire libre.

Frente Frío 48 traerá lluvias intensas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El impacto del sistema no se limita a la lluvia. La masa de aire polar asociada al frente frío generará un evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo de Tehuantepec, elevando el riesgo de afectaciones en zonas costeras y urbanas.

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¿Qué pasará el lunes 4 de mayo con el clima en México?

El inicio de la semana mantendrá el ambiente inestable. El frente frío 48 continuará estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y la península de Yucatán, prolongando la probabilidad de lluvias y chubascos en el sureste. A esto se suma la llegada del frente frío 49 al noroeste del país, que provocará rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Frente Frío 48 traerá lluvias intensas en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Se termina la onda de calor en México?

Aunque el descenso de temperatura comenzará a sentirse en algunas zonas del centro, el calor no desaparecerá del todo. El ambiente seguirá siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas de hasta 45 grados en estados como Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

En el norte y occidente se esperan valores de entre 35 y 40 grados, mientras que en regiones del centro, incluida la capital, el termómetro podría alcanzar entre 30 y 35 grados en algunas áreas.

En contraste, durante la madrugada podrían registrarse temperaturas frías en zonas altas, lo que acentúa el choque térmico entre distintas regiones.

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