¿Se acaba la onda de calor en México? Frente Frío 48 traerá lluvias intensas; estos estados serán los más afectados

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Luego de varios días marcados por , el clima en México dará un giro importante.

El frente frío 48 se posiciona como el principal factor de inestabilidad al provocar lluvias fuertes, rachas intensas de viento y un ligero descenso térmico en distintas regiones del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Frente Frío 48 traerá lluvias intensas. Foto: EFE
Frente Frío 48 traerá lluvias intensas. Foto: EFE

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el Frente Frío 48?

Este domingo 3 de mayo, el sistema frontal se mantendrá activo sobre el sureste y el Golfo de México, favoreciendo condiciones inestables en varias entidades. Veracruz, Tabasco y Chiapas registrarán lluvias fuertes a puntuales intensas, mientras que en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas vulnerables.

En el centro del país, el pronóstico indica intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo, lo que podría afectar la movilidad y actividades al aire libre.

Frente Frío 48 traerá lluvias intensas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Frente Frío 48 traerá lluvias intensas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El impacto del sistema no se limita a la lluvia. La masa de aire polar asociada al frente frío generará un evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo de Tehuantepec, elevando el riesgo de afectaciones en zonas costeras y urbanas.

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El inicio de la semana mantendrá el ambiente inestable. El frente frío 48 continuará estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y la península de Yucatán, prolongando la probabilidad de lluvias y chubascos en el sureste. A esto se suma la llegada del frente frío 49 al noroeste del país, que provocará rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Frente Frío 48 traerá lluvias intensas en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Frente Frío 48 traerá lluvias intensas en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Se termina la onda de calor en México?

Aunque el descenso de temperatura comenzará a sentirse en algunas zonas del centro, el calor no desaparecerá del todo. El ambiente seguirá siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas de hasta 45 grados en estados como Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

En el norte y occidente se esperan valores de entre 35 y 40 grados, mientras que en regiones del centro, incluida la capital, el termómetro podría alcanzar entre 30 y 35 grados en algunas áreas.

En contraste, durante la madrugada podrían registrarse temperaturas frías en zonas altas, lo que acentúa el choque térmico entre distintas regiones.

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