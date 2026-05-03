Yulay recibe amenaza de hombre en Guerrero; youtuber entregaba juguetes por el Día del Niño

Este jueves 30 de abril, en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el youtuber Julio César Fuentes Cruz mejor conocido como Yulay, sorprendió a decenas de niños y niñas con juguetes, muñecas y hasta cuatrimotos.

Con el propósito de regalar sonrisas a los más pequeños de hogar, el creador de contenido se dispuso a llenar una camioneta con juguetes de todo tipo, para llevarlos a zonas de escasos recursos y con mayor necesidad.

Luego de casi 9 horas de recorrido, el influencer llegó al municipio de Tecoanapa en el estado de Guerrero, con el objetivo de repartir un poco de alegría a los niños y niñas. "Esto no va a ser una tarea fácil", adelantó Julio Fuentes.

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El creador de contenido mexicano repartió sonrisas este Día del Niño, a decenas de niños y niñas en el estado de Guerrero. Foto: Captura de pantalla

Yulay reparte felicidad a niños de Guerrero

De acuerdo con cifras compartidas por el creador de contenido, en Guerrero el porcentaje de deserción escolar es de alrededor del 21%, siendo las razones principales de este fenómeno la pobreza extrema, el trabajo infantil y la falta de acceso a escuelas.

Por ello, el influencer decidió adentrarse a la sierra rural del estado, buscando motivar y animar a los niños para continuar con sus estudios y aprovechar las oportunidades que ofrecen las instituciones. "Lo que hoy es un obsequio, mañana puede ser motivación", instó.

En la localidad de Tecuantepec en el municipio de Tecoanapa residen aproximadamente 927 habitantes, quienes en su mayoría viven en pobreza extrema. Fue así que, para impulsar a los pequeños a estudiar, el creador regaló cuatrimotos a los niños con buenas calificaciones.

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El influencer regaló juguetes a niño y niñas en el estado de Guerrero, motivándolos a continuar con sus estudios. Foto: Captura de pantalla

Hombre amenaza a Yulay mientras grababa contenido

Mientras el creador de contenido mexicano convivía con los habitantes del municipio y les entregaba los juguetes a los niños del lugar, un hombre irrumpió en la escena, provocando expectativa entre los presentes. "Dale lo que es... Aquí dale lo que vaya a ser", repetía el hombre.

El sujeto de aproximadamente 40 años y en aparentemente estado de ebriedad, apareció sin previo aviso, armado con un machete y exigiéndole al influencer que entregara más juguetes. "Ahorita me la van a pagar, yo sé dónde vives", lanzó mientras era sometido por otro hombre.

En el video, se observa al creador digital tratando de tranquilizar al sujeto de manera calmada y serena. "Tranquilo jefe", mencionó mientras intentaba dialogar con él. Fue así que, segundos más tarde, un joven se lanzó contra el hombre, para arrebatarle el arma de la mano.

Yulay mantuvo la calma en el momento y aseguró que son "gajes del oficio" que atraviesa al grabar contenido. Foto: Captura de pantalla.

En las imágenes se observa que habitantes de la zona se acercan a la escena para interponerse entre el hombre y el creador de contenido, sometiendo al sujeto contra el suelo y alejando las piedras que trataba de tomar con las manos y lanzar. No obstante, lejos de la conmoción, la situación no pasó a mayores.

Yulay es conocido por documentar recorridos en zonas marginadas y apoyar con donaciones a comunidades vulnerables. Este caso pone sobre la mesa los riesgos que enfrentan creadores de contenido al ingresar a zonas marginadas para realizar actividades de carácter social.

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