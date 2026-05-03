Mujer invade puesto de joyería para comer y es apodada “Lady Tacos”; usuarios desatan polémica en redes

En los últimos días el hashtag "Lady Tacos" ha cobrado relevancia en redes sociales. Se debe a un video en el que se puede observar a una mujer invadir un puesto de joyería en la calle para poner y comer sus tacos.

El momento fue grabado por una de las personas trabajadoras en el puesto de joyería, a quien se le escucha en repetidas ocasiones pedirle a la mujer que se retire, pues no está permitido que use ese negocio como mesa para comer sus tacos.

La reacción de la mujer, quien hizo caso omiso a las peticiones de la trabajadora, ha desatado una ola de polémica en plataformas digitales, pues usuarios debaten si estuvieron bien o no sus acciones.

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Al inicio del video se observa a la mujer llegar al puesto de joyería para recargarse. Foto: X

¿Qué hizo "Lady Tacos"?

Luego de que el video cobrara relevancia en redes, usuarios e internautas apodaron a la mujer como "Lady Tacos". En las imágenes se observa a la mujer llegar al puesto de joyería y poner su refresco sobre la mesa, recargándose en ella para poder comer sus tacos cómodamente.

La trabajadora del puesto inmediatamente se acerca a la mujer y le comenta que no está permitido que coma los tacos ahí, pues quien es dueña del puesto regaña a las vendedoras.

"Nosotros pagamos una renta por el espacio y no puedes estar aquí. Si gustas, allá está el área de donde están las personas comiendo los taquitos, pero aquí no, porque los taquitos están enfrente", se escucha a la trabajadora decir.

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La mujer estaba recargada en el puesto y tenía su refresco sobre la mesa con joyería. Foto: X

La mujer comenta que se encuentra en la vía pública y que no planea retirarse, mientras continúa comiendo sus tacos. El video corre y la trabajadora le vuelve a pedir a la mujer que se mueva de lugar, sin embargo, Lady Tacos la ignora y eventualmente le pide que la deje de grabar.

Antes de finalizar, la mujer le dice a la trabajadora "ya me voy" y procede a dejar el envase de refresco y su plato sucio sobre la mesa con joyería.

#Viral 🚨⚠️ #Ladytacos GENERA POLÉMICA EN PUESTO DE JOYERÍA ⚠️😳



Un video muestra a una mujer ocupando el espacio de un puesto de joyería y dejando objetos sobre él, lo que generó molestia entre comerciantes.



El hecho ha provocado debate en redes sobre respeto a espacios de… pic.twitter.com/kJWvezDZwV — Álvaro Obregón Digital 🇲🇽🫶🏼 (@_AOdigital) May 2, 2026

Lady Tacos desata críticas y controversia en redes sociales

Luego de que el video se hiciera viral, cientos de usuarios han dejado en redes sociales sus opiniones. Mientras algunos coinciden que la actitud de la mujer fue incorrecta, pues se le pidió amablemente moverse de lugar, otros comentan que la vía pública es para todos y que no debería haber puestos sobre la calle.

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Algunos comentarios de los internautas son:

"De esas personas que van dejando su toxicidad por donde pasan. Si se cansa de estar parada que se siente en la banqueta".

"Opinión poco popular, pero creo que ese puesto ni formal es".

"Le debió a ver reclamado al taquero que se hiciera cargo de su clientela".

"Que lastima ver este tipo de gente, que no respetan".

"Ahí TODOS son culpables, el taquero, los comensales y los vendedores de mercancías de todo tipo, las banquetas son via pública y de libre circulación para TODOS los peatones".

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