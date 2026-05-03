Este domingo 3 de mayo, México se llena de tradición con la celebración del Día de la Santa Cruz, una fecha que va más allá de lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad cultural y trabajo.

Albañiles festejan el Día de la Santa Cruz con carnitas. Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

Aunque su origen se remonta al cristianismo, con el paso del tiempo esta conmemoración adquirió un significado único en el país, al vincularse con el gremio de la construcción. Hoy, la cruz no solo representa fe, sino también protección, esfuerzo y orgullo para miles de albañiles que la colocan en lo más alto de las obras como señal de bendición y esperanza.

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¿Por qué se celebra el Día de la Santa Cruz el 3 de mayo?

La historia se remonta al siglo IV y está relacionada con Santa Elena, madre de Constantino, quien realizó una peregrinación a Jerusalén en busca de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Durante excavaciones en el Monte Gólgota se encontraron tres cruces, y para identificar la verdadera se probó su poder al tocar a una mujer enferma. Solo una logró sanarla, lo que confirmó su autenticidad.

¿Por qué se celebra el Día de la Santa Cruz el 3 de mayo? Esto se sabe. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

A partir de ese momento, el hallazgo se convirtió en un evento clave para la tradición cristiana y comenzó a conmemorarse cada 3 de mayo. Con el paso del tiempo, la celebración se transformó, integrando elementos culturales como la decoración de cruces, danzas y reuniones comunitarias.

Día de la Santa Cruz 2026. Foto: AP

¿Por qué también es el Día del Albañil en México?

En el país, esta fecha adquirió un significado especial al vincularse directamente con el gremio de la construcción. La cruz se adoptó como símbolo de protección en las obras, por lo que es común verla colocada en lo más alto de los edificios en proceso como una forma de pedir seguridad y éxito en los trabajos.

Día de la Santa Cruz 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Esta tradición convirtió al Día de la Santa Cruz en el Día del Albañil, una jornada en la que se reconoce el esfuerzo de quienes participan en la construcción.

Día de la Santa Cruz 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Por ello, más allá de lo religioso, la cruz representa también el orgullo por el trabajo y la esperanza de concluir cada proyecto sin accidentes.

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¿Cómo se vive esta tradición actualmente?

En la actualidad, la celebración sigue muy presente en todo México. Las obras se llenan de cruces decoradas con flores y papel de colores, se realizan bendiciones y los trabajadores suelen organizar convivios para conmemorar la fecha.

En muchos casos, los encargados de las construcciones realizan misas y ofrecen comida como parte del festejo.

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