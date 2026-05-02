Nicolás Romero, Méx.— “No toda la gente le entra a este trabajo, a veces le saca al trabajo. Estar bajo los rayos del sol, aquí sufrimos mucho de calor y eso a veces el cliente no lo ve y busca regatear el trabajo”, dice Martín Gutiérrez, maestro albañil desde hace 25 años.

Sin embargo y a pesar de las inclemencias, recuerda con una sonrisa y un brillo en los ojos, que “es bonito, porque uno se construye su casa”.

Martín Gutiérrez, maestro albañil. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

En el marco de los festejos por el Día de la Santa Cruz, este 3 de mayo, señala que “la costumbre se está perdiendo, los chamacos están creciendo y ya no es cómo antes”.

Explica que “la cruz es un símbolo de protección”, por lo que ese día se colocan estos objetos de índole religioso en las obras, adornadas con papeles de colores.

Bajo una temperatura de 29 grados, acompañado de su ayudante, Jaime Salazar, quien también es su primo, el maestro albañil recuerda que “este trabajo requiere de protección, no solo es el trabajo físico es enfrentarse a climas, zonas y materiales con diversas complicaciones”.

Jaime Salazar trabaja como albañil. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Jaime Salazar comenzó hace tres años en la albañilería con Martín, y busca continuar en el aprendizaje para avanzar dentro del oficio.

“Yo le cuento a mi maestro lo que quiero hacer y le doy gracias a él por lo que me explica, me enseña, le valoro mucho. Yo quiero aprender más cosas, quisiera ser más detallista y empezar a iniciar como contratista, yo lo que quiero hacer es pensar en grande”, dice.

En la albañilería, ambos reconocen que “hay clientes que llegan y te regatean, siempre comentando que alguien lo hace a menor costo”.

“Hay muchos amigos que quieren aprender y se empiezan a meter, al poco rato dicen que ya son albañiles y empiezan a cobrar menos cuando inician su trabajo. En vez de valorarlo. Por decir, llega un vecino y me dice: ‘cobra caro, hay otro que cobra menos’”, relata Jaime.

Detrás de ésta historia se encuentra el papá de Martín, quien desde hace 40 años se dedica a la albañilería y enseñó a distintas generaciones.

“Desde los 14 años comencé con mi papá y acá seguimos, varias generaciones han pasado”, relató el maestro albañil.

Martín y Jaime son originarios de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, pero dejaron su tierra en busca de oportunidades; ahora viven en Nicolás Romero donde realizan varios trabajos en esta región del Estado de México.

La entidad mexiquense, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, es uno de los tres estados de la República con mayor número de trabajadores de este oficio de albañilería.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que hay alrededor de 204 mil personas ocupadas como albañiles y trabajadores de la construcción.

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