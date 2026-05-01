Naucalpan, Méx.— Los trabajos de pavimentación en el Periférico Norte ya fueron concluidos por el gobierno del Estado de México, ahora continuarán con obras complementarias para la colocación de luminarias, balizamiento y señalética, por lo que la obra será inaugurada a mediados de mayo, informó la autoridad mexiquense.

Desde el inicio del proyecto, el 7 de enero de este año, y hasta la fecha programada para su culminación, este 30 de abril, pasaron 107 días de trabajos para retirar la carpeta antigua y colocar la nueva superficie de rodamiento, en un total de 108 kilómetros que van desde Naucalpan hasta Tepotzotlán y viceversa, tanto en carriles centrales como en los laterales.

De acuerdo con fuentes del gobierno mexiquense, las obras complementarias podrían tomar de dos a tres semanas y puntualizaron que esto no significa que será obstruida la arteria vial.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que ya no hay maquinarias ni en los carriles laterales ni centrales de la arteria vial y en los laterales es en donde ya fueron delimitados los carriles, mientras que en tramos de carriles centrales como el que va de Santa Mónica, en Tlalnepantla, hacia Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli, aún no se pintan las líneas para los carriles.

La intervención que realizó el gobierno mexiquense, a través de la Junta Local de Caminos, fue para asfaltar desde Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan, donde además de renovar la vialidad también se han efectuado trabajos de retiro de mil 800 toneladas de desazolve por parte de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), señalética, pintura de guarniciones y de los límites de velocidad, que para el caso de los carriles centrales, será de 80 kilómetros por hora.

Las labores de pavimentación del Periférico Norte, por donde cada día circulan más de 200 mil vehículos, se desarrollaron principalmente de manera nocturna, realizando cortes a la circulación para poder fresar la carpeta existente y posteriormente tender la nueva cinta asfáltica en la vialidad.

Durante el día, en el tiempo que duraron las obras de pavimentación, el tráfico que se originó ocurrió por la cantidad de maquinarias que fueron empleadas para el proyecto, ya que según explicó el titular de la Junta de Caminos mexiquense, en entrevista con este diario el 16 de abril, fueron contratadas cuatro empresas para ejecutar la obra, cuya inversión rebasó los 1 mil 200 millones de pesos.

Entre las rutas alternas que tomaron los conductores de vehículos, durante el proceso de rehabilitación de la carpeta asfáltica, fueron la avenida Gustavo Baz Prada, por su conexión entre Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, así como la Vía Adolfo López Mateos y el Viaducto Elevado Bicentenario, esta última vía de cuota.