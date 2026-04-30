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El concierto de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 230 mil personas de manera oficial, así lo informó esta noche el Gobierno de la CDMX.
Minutos antes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en su cuenta de X que más de 200 mil personas habían cantado y disfrutado del show.
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"Más de 200 mil personas disfrutan y cantan en el Zócalo de la Ciudad de México con 31 Minutos", publicó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, a través de una publicación en X. "¡Que vivan las infancias de la Capital de la Transformación!", añadió.
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JACL/cr
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