El concierto de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 230 mil personas de manera oficial, así lo informó esta noche el Gobierno de la CDMX.

Minutos antes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en su cuenta de X que más de 200 mil personas habían cantado y disfrutado del show.

Concierto de 31 minutos en el zócalo, con motivo del día del niño. FOTO: CARLOS MEJIA/ EL UNIVERSAL

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"Más de 200 mil personas disfrutan y cantan en el Zócalo de la Ciudad de México con 31 Minutos", publicó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, a través de una publicación en X. "¡Que vivan las infancias de la Capital de la Transformación!", añadió.

Más de 200 mil personas disfrutan y cantan en el Zócalo de la Ciudad de México con 31 Minutos.



¡Que vivan las infancias de la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/1rGj1XJ07M — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

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Concierto de 31 minutos en el zócalo, con motivo del día del niño. Foto: CARLOS MEJIA/ EL UNIVERSAL

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Así lucían las calles cercanas al Zócalo capitalino durante el concierto de 31 minutos para celebrar el Día del Niño. Foto: Especial.

El Gobierno de CDMX reportó más de 230 mil asistentes. Foto: Especial.

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JACL/cr