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El concierto de en el capitalino congregó a más de 230 mil personas de manera oficial, así lo informó esta noche el Gobierno de la CDMX.

Minutos antes, la jefa de Gobierno, , anunció en su cuenta de X que más de 200 mil personas habían cantado y disfrutado del show.

Concierto de 31 minutos en el zócalo, con motivo del día del niño. FOTO: CARLOS MEJIA/ EL UNIVERSAL
Concierto de 31 minutos en el zócalo, con motivo del día del niño. FOTO: CARLOS MEJIA/ EL UNIVERSAL

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"Más de 200 mil personas disfrutan y cantan en el Zócalo de la Ciudad de México con 31 Minutos", publicó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, a través de una publicación en X. "¡Que vivan las infancias de la Capital de la Transformación!", añadió.

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Concierto de 31 minutos en el zócalo, con motivo del día del niño. Foto: CARLOS MEJIA/ EL UNIVERSAL
Concierto de 31 minutos en el zócalo, con motivo del día del niño. Foto: CARLOS MEJIA/ EL UNIVERSAL

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Así lucían las calles cercanas al Zócalo capitalino durante el concierto de 31 minutos para celebrar el Día del Niño. Foto: Especial.
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El Gobierno de CDMX reportó más de 230 mil asistentes. Foto: Especial.
El Gobierno de CDMX reportó más de 230 mil asistentes. Foto: Especial.

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JACL/cr

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