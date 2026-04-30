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Entre globos, música y sonrisas, el equipo de Blindar BJ 360° de la realizó un desfile para celebrar el , llevando alegría, sorpresas y un mensaje de cercanía a distintas colonias de la demarcación.

Acompañado por 39 unidades de , el desfile recorrió calles las colonias Portales, Narvarte, Nápoles, Del Valle, Nativitas, Independencia y Letrán Valle, donde cientos de familias salieron a su encuentro para disfrutar de una jornada llena de color y convivencia.

“Hoy celebramos a quienes llenan de esperanza e ilusión nuestras comunidades. Nuestras niñas y niños son el presente y el futuro de Benito Juárez. Vamos a seguir trabajando para que crezcan en entornos seguros, con espacios dignos y con una alcaldía cercana que los cuide y los acompañe”, expresó el alcalde.

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Durante el recorrido se entregaron dulces y juguetes, en un ambiente festivo que también permitió fortalecer el vínculo entre la estrategia de seguridad Blindar BJ360° y las nuevas generaciones, promoviendo confianza, cercanía y sentido de comunidad.

Este ejercicio no solo llevó alegría a las calles, sino que reafirmó una visión de gobierno donde la seguridad también se construye desde la convivencia, la prevención y la presencia cercana con las familias.

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vr/cr

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