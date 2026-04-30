La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que trabaja en la extradición de Erika María Guadalupe, la mujer acusada de haber asesinado a su nuera, (Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza de Baja California), quien fue detenida en Venezuela.

Un día después de la captura, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján dijo en un mensaje compartido mediante sus redes sociales que "autoridades venezolanas realizaron la detención. Ya trabajamos en su extradición a México".

La captura de Erika María Guadalupe se realizó tras casi dos semanas de búsqueda internacional encabezada por autoridades mexicanas y personal de la Interpol.

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¿Por qué buscaba la Interpol a Erika María?

Era buscada desde el pasado 15 de abril, cuando presuntamente asesinó a tiros a Carolina, de 27 años de edad, al interior de un departamento ubicado en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la investigación, el 16 de abril Erika abandonó el país. Primero habría tomado un vuelo a Panamá y posteriormente viajó a Venezuela y se ocultó en la ciudad de La Guaira, donde finalmente fue detenida.

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