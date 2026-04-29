Erika María Guadalupe Herrera acusada de haber asesinado a su nuera, Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza, en un departamento en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue detenida en Venezuela luego de que se emitiera una ficha roja de búsqueda por la Interpol.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) confirmó la detención de la mujer acusada de feminicidio.

Tras los hechos, la Fiscalía CDMX inició la investigación que permitió establecer su probable participación. Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

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Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Con esta orden y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla.

La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México.

El caso

De acuerdo con los primeros reportes, Erika María Guadalupe, la mujer era buscada desde mediados de abril, cuando presuntamente sostuvo una discusión con la joven dentro del inmueble y posteriormente le disparó en varias ocasiones.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la ubicación de la imputada en territorio venezolano fue posible gracias al intercambio de información entre autoridades mexicanas y cuerpos de seguridad internacionales.

Tras la detención, la Fiscalía General de la República deberá notificar formalmente a las autoridades capitalinas para comenzar el proceso de extradición, con el objetivo de que Erika María enfrente en México el proceso penal por feminicidio.

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