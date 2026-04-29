Ecatepec, Méx.- Wendy Gabriela, de 21 años, la joven que sobrevivió a ataque de su esposo, quien le dio 25 puñaladas en diferentes partes del cuerpo en marzo pasado, denunció que teme por su vida y la de su hija tras recibir amenazas de la familia de su agresor, Pedro Jared “N”.

En conferencia de prensa, la muchacha expuso que la familia de su pareja le advirtió que difundirá imágenes íntimas de ella si no retira los cargos por el intento de feminicidio que enfrenta el hombre.

El abogado Carlos Mata, del bufete jurídico Delos, informó que además de la carpeta por feminicidio en grado de tentativa, presentarán denuncias contra los familiares por extorsión y por violaciones a la Ley Olimpia, que sanciona la difusión no consentida de material íntimo privado.

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El ataque ocurrió el 10 de marzo de 2023 en una vivienda del fraccionamiento La Guadalupana de Ecatepec, donde Pedro Jared “N”, entonces pareja de Wendy y también enfermero, la agredió con un arma blanca y le propinó más de 25 puñaladas en rostro, cuello, tórax y abdomen.

La joven entró en coma temporal, requirió reanimación cardiopulmonar y múltiples cirugías de emergencia.

Sobreviviente de intento de feminicidio denuncia amenazas. Foto: Diego Simón

El documento médico del 13 de marzo de 2026, cuando cursaba su tercer día en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Las Américas, registra síndrome post paro cardíaco, trauma penetrante múltiple con puntuación ISS de 59, neumotórax izquierdo, lesión renal aguda, rabdomiólisis y choque hipovolémico grado IV.

Como resultado de las 25 puñaladas, Wendy presenta secuelas graves. Perdió la movilidad en el brazo derecho, sufre lesiones en las cuerdas vocales que le impiden alimentarse con normalidad y registra afecciones en pulmón, hígado y otros órganos.

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Después del ataque Pedro Jared “N” huyó, pero fue detenido el 26 de abril pasado en un centro de rehabilitación en Atlacomulco.

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Marina participaron en la captura.

También fueron capturados cuatro familiares de Pedro Jared por su presunta participación en los hechos.

La víctima exigió a las autoridades judiciales del Estado de México que se aplique la pena máxima por tentativa de feminicidio para evitar que Pedro Jared salga pronto de prisión. “Tengo mucho miedo”, declaró Wendy, quien también teme represalias contra su hija.

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Carlos Mata solicitó de inmediato medidas de protección para Wendy, su hija y el resto de su familia. El caso incluye además la posible participación de familiares del agresor que, según denuncias, negaron auxilio a la víctima tras el ataque.

Wendy, quien también trabajaba como enfermera, enfrenta un largo proceso de recuperación física y psicológica. Su abogado insistió en que el proceso penal avance sin dilaciones y que las nuevas denuncias por extorsión y Ley Olimpia se integren a la investigación principal.

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