La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow estuvo en el centro de una controversia en redes sociales tras participar en la campaña publicitaria de un complejo residencial de lujo en Israel, un hecho que ha generado cuestionamientos de activistas y simpatizantes de la causa palestina.

La ganadora del Oscar aparece en un anuncio de 51 Park, un proyecto habitacional de 51 pisos por parte de la empresa Aviv by Melisron que se construye en Herzliya, ciudad costera ubicada al norte de Tel Aviv.

En el video promocional, grabado en Nueva York y difundido recientemente por la desarrolladora, Paltrow presenta el complejo destacando su ubicación junto a un parque, antes de revelar que el proyecto se encuentra en Israel.

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Aunque la actriz no compartió el material en sus cuentas personales, la campaña provocó una oleada de reacciones en sus publicaciones más recientes. Numerosos usuarios expresaron su rechazo al considerar inapropiada la promoción de desarrollos inmobiliarios de alto nivel en medio del genocidio en Gaza y de las denuncias internacionales sobre la situación humanitaria en el territorio palestino.

Las críticas también llamaron la atención debido a que Paltrow históricamente había evitado identificarse con posiciones políticas definidas, llegando a describirse como una figura de centro cuando fue cuestionada sobre sus posturas ideológicas.

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Otras celebridades señaladas por activistas

Gwyneth Paltrow no es la única figura pública que ha enfrentado señalamientos por colaborar con compañías israelíes.

Morgan Freeman, Snoop Dogg y David Schwimmer han participado en campañas publicitarias para empresas israelíes que han sido objeto de críticas y llamados al boicot. Fotos: Netflix/AP/Instagram

El actor Morgan Freeman participó en la campaña publicitaria I'm Not God para Tadiran, una empresa conocida por comercializar sistemas de aire acondicionado y otros electrodomésticos. Sin embargo, activistas han recordado que la compañía también mantiene operaciones en el sector de defensa y suministra sistemas de comunicación utilizados por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), motivo por el que ha sido incluida en campañas de boicot.

De forma similar, el rapero Snoop Dogg protagonizó el comercial The Small Things para SodaStream, fabricante de máquinas para carbonatar bebidas. La empresa ha sido objeto de controversia durante años debido a que operó una de sus principales plantas en Ma'ale Adumim, un asentamiento israelí en Cisjordania considerado ilegal por gran parte de la comunidad internacional.

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Aunque esa instalación cerró en 2015, organizaciones de derechos humanos han continuado criticando a la compañía por presuntos beneficios derivados de mano de obra palestina barata y por el impacto de sus operaciones en comunidades beduinas desplazadas.

Por su parte, el actor David Schwimmer, conocido por interpretar a Ross Geller en la serie Friends, fue elegido en 2022 como imagen de la firma financiera israelí Meitav. La compañía ha sido señalada por organizaciones pro palestinas debido a inversiones relacionadas con proyectos inmobiliarios en asentamientos israelíes en Cisjordania.

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Schwimmer, además, ha mantenido una postura pública de apoyo a la comunidad judía y de denuncia contra el antisemitismo, incluyendo llamados a figuras públicas para que se pronuncien frente a supuestos actos de discriminación.

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Los tres casos suelen ser mencionados por activistas vinculados al movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), que promueve campañas económicas y sociales contra empresas que, a su juicio, contribuyen a la ocupación de territorios palestinos o a las políticas del Estado israelí.

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gs