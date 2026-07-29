Como parte de la ceremonia protocolaria del Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX en el estadio Bank of America, los Himnos Nacionales de México y Estados Unidos fueron entonados, pero hubo un grave error en la letra concebida por el poeta Francisco González Bocanegra.

El cantante mexicano Frankie J, quien fue parte del grupo Kumbia Kings, cambió una palabra, lo que provocó molestia entre algunos de los aficionados tricolores que asistieron al estadio de los Panthers de Carolina.

En lugar de cantar "mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo", pronunció "mas si osare un extraño enemigo, profanar con su ansia tu suelo".

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Durante toda la interpretación, Frankie J se mostró nervioso, y su error no fue pasado por alto en la casa de las Panteras de Carolina.

Esta es la quinta vez que se lleva a cabo este partido en territorio estadounidense. Por ahora, van tres triunfo por parte de la Major League Soccer (2021, 2022 y 2025), por uno de la Liga MX (2024).

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