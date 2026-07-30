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La rivalidad entre la Liga MX y la Major League Soccer volverá a encenderse cuando las principales figuras de ambos campeonatos se enfrenten en una nueva edición del Juego de Estrellas.
El duelo se ha convertido en uno de los eventos más atractivos del verano para el futbol de la región, al reunir sobre un mismo terreno de juego a jugadores que habitualmente destacan con sus clubes y que ahora tendrán la misión de defender el prestigio de sus respectivas ligas.
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La escuadra de la Liga MX llega con una plantilla repleta de talento y experiencia, encabezada por futbolistas que han sido protagonistas en el futbol mexicano durante los últimos torneos. El conjunto buscará imponer las condiciones desde el inicio y recuperar la supremacía frente a una MLS que en los años recientes ha demostrado un crecimiento.
Por su parte, el combinado de la MLS contará con varias de sus máximas estrellas, muchas de ellas con recorrido en el futbol europeo y acostumbradas a escenarios de alta exigencia.
SIGUE AQUÍ LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
Universal Deportes 08:31 PM
Final del Partido
La MLS se queda con el triunfo (4-3) ante la Liga MX
Universal Deportes 08:19 PM
Gooooool de la Liga MX
El tercero de la Liga MX llegó al final del juego
Universal Deportes 07:48 PM
Gooool de la MLS
LLegó el cuarto de la MLS tras el descuento mexicano al 60
Universal Deportes 07:43 PM
Gooooool de la Liga MX
Salomón Rondón marca para la Liga MX y acerca al equipo mexicano (3-2) al minuto 56
Universal Deportes 07:39 PM
Minuto 50
Lluvia de cambios en el juego y el ritmo baja
Universal Deportes 07:21 PM
El segundo tiempo se juega
Las acciones siguen para la parte complementaria
Universal Deportes 07:07 PM
Fin del Primer Tiempo
Al descanso la Liga MX cae (3-1) ante las estrellas de la MLS
Universal Deportes 07:00 PM
Goooool de la MLS
La escuadra de la MLS juega mejor y marca el tercero antes del descanso
Universal Deportes 06:56 PM
Minuto 40 del partido
El ritmo baja con el paso de los minutos y la MLS ya hizo movimientos
Universal Deportes 06:42 PM
Otro gol de la MLS
Son Heung-Min marca su segundo gol y le da la vuelta al juego al minuto 23
Universal Deportes 06:39 PM
Goooool de la MLS
Llega el empate de la MLS gracias a Son Heung-Min al 20
Universal Deportes 06:28 PM
Gooooool de la Liga MX
Luis Rey pone el primero para el equipo mexicano, gracias a un remate al min 8
Universal Deportes 06:16 PM
Comienza el partido
Las acciones entre la Liga MX y la MLS dan incio
Universal Deportes 06:14 PM
Momento de la ceremonia previa
Los jugadores ya están listos en el campo
Universal Deportes 06:00 PM
Van de Rosa ante la MLS
La escuadra de la Liga MX saldrá al campo con uniforme rosa
Universal Deportes 05:53 PM
Los equipos ya salen a la cancha
Los dos equipo realizan los ejercicios de calentamiento en el Bank of America de Charlotte
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