La rivalidad entre la Liga MX y la Major League Soccer volverá a encenderse cuando las principales figuras de ambos campeonatos se enfrenten en una nueva edición del Juego de Estrellas.

El duelo se ha convertido en uno de los eventos más atractivos del verano para el futbol de la región, al reunir sobre un mismo terreno de juego a jugadores que habitualmente destacan con sus clubes y que ahora tendrán la misión de defender el prestigio de sus respectivas ligas.

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La escuadra de la Liga MX llega con una plantilla repleta de talento y experiencia, encabezada por futbolistas que han sido protagonistas en el futbol mexicano durante los últimos torneos. El conjunto buscará imponer las condiciones desde el inicio y recuperar la supremacía frente a una MLS que en los años recientes ha demostrado un crecimiento.

Por su parte, el combinado de la MLS contará con varias de sus máximas estrellas, muchas de ellas con recorrido en el futbol europeo y acostumbradas a escenarios de alta exigencia.

SIGUE AQUÍ LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

FOTO: IMAGO7 - MLS derrota a la Liga MX en una nueva edición del All-Star Game

Universal Deportes 08:31 PM Final del Partido La MLS se queda con el triunfo (4-3) ante la Liga MX





Universal Deportes 08:19 PM Gooooool de la Liga MX El tercero de la Liga MX llegó al final del juego





FOTO: IMAGO7 . MLS VS LIGA MX

Universal Deportes 07:48 PM Gooool de la MLS LLegó el cuarto de la MLS tras el descuento mexicano al 60

FOTO: IMAGO7 . MLS VS LIGA MX

Universal Deportes 07:43 PM Gooooool de la Liga MX Salomón Rondón marca para la Liga MX y acerca al equipo mexicano (3-2) al minuto 56

Universal Deportes 07:39 PM Minuto 50 Lluvia de cambios en el juego y el ritmo baja

FOTO: IMAGO7 . MLS VS LIGA MX

Universal Deportes 07:21 PM El segundo tiempo se juega Las acciones siguen para la parte complementaria

FOTO: IMAGO7 - Liga MX VS MLS

Universal Deportes 07:07 PM Fin del Primer Tiempo Al descanso la Liga MX cae (3-1) ante las estrellas de la MLS

Universal Deportes 07:00 PM Goooool de la MLS La escuadra de la MLS juega mejor y marca el tercero antes del descanso

FOTO: IMAGO7 - Liga MX VS MLS

Universal Deportes 06:56 PM Minuto 40 del partido El ritmo baja con el paso de los minutos y la MLS ya hizo movimientos

FOTO: IMAGO7 - Liga MX VS MLS

Universal Deportes 06:42 PM Otro gol de la MLS Son Heung-Min marca su segundo gol y le da la vuelta al juego al minuto 23



Universal Deportes 06:39 PM Goooool de la MLS Llega el empate de la MLS gracias a Son Heung-Min al 20



FOTO: IMAGO7 - El equipo de la Liga MX en el Juego de Estrellas

Universal Deportes 06:28 PM Gooooool de la Liga MX Luis Rey pone el primero para el equipo mexicano, gracias a un remate al min 8

Universal Deportes 06:16 PM Comienza el partido Las acciones entre la Liga MX y la MLS dan incio

Universal Deportes 06:14 PM Momento de la ceremonia previa Los jugadores ya están listos en el campo

FOTO: IMAGO7

Universal Deportes 06:00 PM Van de Rosa ante la MLS La escuadra de la Liga MX saldrá al campo con uniforme rosa