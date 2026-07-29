Las estrellas de la Liga MX se enfrentaron esta noche a una selección de los mejores jugadores de la MLS en un duelo que, además de ofrecer espectáculo en la cancha, sirvió para medir el crecimiento de ambas competiciones y alimentar una rivalidad que ha tomado cada vez más fuerza en los últimos años.

Antes del silbatazo inicial, uno de los momentos más llamativos se vivió fuera del terreno de juego. Erik Lira y Son Heung-min, dos futbolistas que representaron a sus respectivos países en la pasada Copa del Mundo, protagonizaron un reencuentro que no pasó desapercibido entre los aficionados.

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En un video compartido por la Liga MX en redes sociales, se observa al atacante surcoreano acercarse al mediocampista de Cruz Azul para saludarlo con entusiasmo. Ambos intercambiaron algunas palabras y se fundieron en un abrazo, reflejando el respeto que existe entre jugadores que han competido al más alto nivel internacional.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron una ola de reacciones entre los aficionados celestes, quienes celebraron el reconocimiento hacia uno de sus futbolistas más importantes.

Además, muchos aprovecharon para mostrar su admiración por Son Heung-min, exfigura del Tottenham, quien más tarde brilló sobre el césped al marcar un doblete durante el Juego de Estrellas.

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