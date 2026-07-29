Fue una reacción espontánea, instintiva... Llena de rabia y frustración.

En cuanto el brasileño Evander venció la estirada del portero Carlos Moreno (58'), Antonio Mohamed volvió envuelto en cólera a la última butaca de su banca, esa que pocas veces abandonó durante el resto del partido.

Competitivo por naturaleza, el director técnico de las figuras de la Liga MX sabía que el intento de reacción murió con la anotación del atacante del FC Cincinnati. De nueva cuenta, el combinado de la Major League Soccer salió con la mano en alto del ya clásico Juego de Estrellas ante su eterno rival... Y socio comercial (4-3).

Quinta ocasión que ambos torneos pusieron a lo mejor que tienen (o pueden) frente a frente y cuarta que es para la MLS. El único éxito tricolor fue hace dos años, en Columbus.

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Con un tono muy mexicano en su uniforme, los jugadores de la Liga MX comprobaron que en el futbol no todo es color de rosa. Buena parte de los 35 mil 197 asistentes al estadio Bank of America estaban con los visitantes, de nada sirvió.

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El ingreso de futbolistas como José Paradela, Carlos Rodríguez y Salomón Rondón revolucionó al equipo en el comienzo de la segunda mitad. La muestra fue el tanto del venezolano (55'), pero la ilusión se esfumó tres minutos después.

El daño hecho en la primera mitad fue demasiado. Con importantes ausencias por lesión o negativas de sus respectivos clubes, la selección de la Liga MX no pudo ante un adversario que tuvo a Son Heung-min como su gran estrella. El surcoreano firmó un fantástico doblete en menos de cinco minutos (20' y 23'), con el que los anfitriones dieron la vuelta, tras la temprana anotación de Luis Rey (9'), único representante del Guadalajara que vio acción, debido a que Kevin Castañeda tiene una molestia en la rodilla.

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No tan grande como la del Turco, cuya mirada absorta durante los últimos minutos reflejó la impotencia de un ganador por excelencia que sí se tomó en serio el juego, más allá de que haya sido una simple exhibición. El tanto de Paradela (90') generó ilusión, pero fue sólo eso.

Es por eso que abandonó el campo de los Panthers de Carolina con la cabeza hacia abajo y sin intercambiar palabras con alguien. Sin importar las ausencias de ambos lados (porque tampoco estuvo Lionel Messi), la MLS mantuvo la hegemonía sobre la Liga MX.