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Hermosillo, Sonora. - Dos maestras fueron liberadas luego de permanecer retenidas durante aproximadamente tres horas por autoridades estatales, tras participar en una protesta en la vía pública para exigir recursos destinados a estancias infantiles.
Se trata de Lizeth Villalobos López, presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, y la maestra Valeria Alejandra López, quienes fueron arrestadas mientras se manifestaban en calles de Hermosillo.
De acuerdo con las activistas, la detención ocurrió luego de un reporte al C5 por la presunta obstrucción de las vías de comunicación. Aseguraron que el procedimiento fue irregular y que no se respetaron sus derechos durante el arresto.
Villalobos denunció que la maestra Valeria sufrió violencia física durante la intervención policial y calificó la actuación de los agentes como un intento de inhibir la protesta social.
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La movilización forma parte de un movimiento de la organización Conservando los Valores de la Familia (Covafam) la cual suma ya 100 días de protesta y 70 días de huelga de hambre encabezada por el abogado Jorge García Ramírez, representante legal del colectivo, frente al Congreso del Estado.
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Este miércoles 29 de julio, García Ramírez acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para exigir la liberación de las docentes y denunciar lo que consideró una criminalización de la protesta ciudadana.
La liberación de ambas se logró tras la intervención de su equipo jurídico, que reclamó el respeto a las garantías constitucionales de las manifestantes.
Al abandonar las instalaciones oficiales, Villalobos sostuvo que ninguna disposición local puede estar por encima de la Constitución ni de los tratados internacionales que protegen el derecho a la libre manifestación.
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Tras los hechos, la representación de las estancias infantiles anunció que llevará el caso ante organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por presuntas omisiones de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.
También informó que presentará denuncias penales y administrativas contra los agentes que participaron en el operativo, por posibles abusos y amenazas durante el desalojo.
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Las manifestantes aseguraron que continuarán con las protestas y exigieron la instalación de mesas de diálogo con validez legal, presencia de medios de comunicación y acuerdos por escrito para atender las demandas a favor de la primera infancia.
Exigen también que los legisladores cumplan una resolución judicial federal que ordena asignar recursos para estancias infantiles y armonizar la Constitución local con la reforma federal de 2019 en materia de educación inicial.
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dmrr/cr
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