Más Información

México debe hacer más en la frontera, y “hacerlo con rapidez”: Hegseth; reconoce avances del gobierno mexicano en seguridad

México debe hacer más en la frontera, y “hacerlo con rapidez”: Hegseth; reconoce avances del gobierno mexicano en seguridad

Sheinbaum anuncia "acuerdo histórico" con la industria siderúrgica; va por fortalecer producción nacional de acero

Sheinbaum anuncia "acuerdo histórico" con la industria siderúrgica; va por fortalecer producción nacional de acero

Multihomicidio en Azcapotzalco: uno de los cuatro detenidos sería el presunto autor material; agredió a policías antes de ser detenido

Multihomicidio en Azcapotzalco: uno de los cuatro detenidos sería el presunto autor material; agredió a policías antes de ser detenido

James Comey, exidrector del FBI, comparece ante tribunal; es acusado de amenazar a Donald Trump

James Comey, exidrector del FBI, comparece ante tribunal; es acusado de amenazar a Donald Trump

Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años, y uno de los cuatro detenidos por el asesinato de cuatro personas al interior de un domicilio en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco, es señalado como el presunto autor material del multihomicidio, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El presunto homicida huyó a bordo de una de las camionetas robadas en el domicilio de la calle Guanábana, esquina Begonias, en Azcapotzalco. El vehículo tiene placas de circulación de San Luis Potosí.

Lee también

Los oficiales lo ubicaron en el estacionamiento de un hotel ubicado en la avenida Jorge Jiménez Cantú, colonia Lomas del Valle Escondido, en la Cabecera municipal Ciudad López Mateos, municipio de Atizapán de Zaragoza, donde se escondió.

Sospechoso fue herido tras disparar a policías

Al ser descubierto, Emiliano disparó contra los agentes municipales y de la SSC que lo buscaban quienes, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión y lo lesionaron.

Bajo custodia policial, Emiliano fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada.

Lee también

Posteriormente, él junto con los otros tres detenidos: María de Jesús Villaseñor Barrera, de 24 años; José María Villaseñor Barrera, de 21 años, y Francisco Javier Azuara Santos, de 36 años, fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se determinará su situación jurídica.

Adicionalmente, la SSC no descarta que haya habido una relación sentimental entre Emiliano y una de las mujeres asesinadas.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó la tarde del martes 28 de abril, luego de tomar conocimiento del crimen, que entre las víctimas había dos menores de edad y dos adultos.

"Las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad, quienes presentaban lesiones producidas por un objeto punzocortante".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]