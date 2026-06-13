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Tamaulipas. – Como parte de la estrategia sanitaria impulsada para prevenir y combatir la presencia del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, fortaleció las acciones coordinadas con los municipios mediante la aplicación preventiva del producto Exzolt en becerros recién nacidos.
A través de este esquema de colaboración, se distribuyeron un total de 10 mil dosis de Exzolt en los municipios de El Mante y Altamira, con el propósito de proteger al hato ganadero y reducir el riesgo de infestaciones provocadas por la mosca del gusano barrenador.
El director de Fomento Pecuario, Oscar Barrón López, informó que en el municipio de El Mante se distribuyeron 6 mil dosis de Exzolt, resultado de un esquema de coparticipación en el que el Gobierno del Estado aportó 3 mil dosis y el municipio contribuyó con otras 3 mil.
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En el municipio de Altamira se adquirieron y distribuyeron 4 mil dosis del producto, de las cuales 2 mil fueron aportadas por el Ayuntamiento y las 2 mil restantes por el Gobierno de Tamaulipas.
Barrón López destacó que este producto está dirigido exclusivamente a becerros recién nacidos con una edad no mayor a siete días, ya que aproximadamente el 80 por ciento de los casos de gusano barrenador se presentan en la zona umbilical durante los primeros días de vida de los animales.
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Explicó que el Exzolt se aplica sobre el lomo del becerro para prevenir la presencia de la mosca del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), evitando que deposite sus huevecillos y se desarrolle la infestación en el animal.
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jecg/cr
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