Tamaulipas. – Como parte de la estrategia sanitaria impulsada para prevenir y combatir la presencia del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, fortaleció las acciones coordinadas con los municipios mediante la aplicación preventiva del producto Exzolt en becerros recién nacidos.

A través de este esquema de colaboración, se distribuyeron un total de 10 mil dosis de Exzolt en los municipios de El Mante y Altamira, con el propósito de proteger al hato ganadero y reducir el riesgo de infestaciones provocadas por la mosca del gusano barrenador.

El director de Fomento Pecuario, Oscar Barrón López, informó que en el municipio de El Mante se distribuyeron 6 mil dosis de Exzolt, resultado de un esquema de coparticipación en el que el Gobierno del Estado aportó 3 mil dosis y el municipio contribuyó con otras 3 mil.

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En el municipio de Altamira se adquirieron y distribuyeron 4 mil dosis del producto, de las cuales 2 mil fueron aportadas por el Ayuntamiento y las 2 mil restantes por el Gobierno de Tamaulipas.

Barrón López destacó que este producto está dirigido exclusivamente a becerros recién nacidos con una edad no mayor a siete días, ya que aproximadamente el 80 por ciento de los casos de gusano barrenador se presentan en la zona umbilical durante los primeros días de vida de los animales.

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Explicó que el Exzolt se aplica sobre el lomo del becerro para prevenir la presencia de la mosca del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), evitando que deposite sus huevecillos y se desarrolle la infestación en el animal.

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