Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió con directivos de la empresa canadiense Revolve Renewable Power, quienes le presentaron los avances del proyecto para la construcción del Parque Eólico “El 24”.

El proyecto iniciará su construcción en diciembre de 2026 en el municipio fronterizo de Mier y contempla una inversión superior a los 250 millones de dólares, así como una capacidad instalada de 130.5 megawatts, convirtiéndose en el primer proyecto de generación de energía renovable de esta magnitud en dicha región.

En el encuentro, efectuado en el Salón Benito Juárez de Palacio de Gobierno, los representantes de Revolve Renewable Power expusieron los alcances de esta iniciativa, que contribuirá a la transición energética del país mediante la generación de energía limpia, además de impulsar el crecimiento económico regional a través de la atracción de inversiones, la creación de empleos y el fortalecimiento de la infraestructura local.

Presentan parque eólico con inversión de más de 250 mdd en Tamaulipas; construcción iniciará en diciembre 2026. Foto: Especial.

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Por parte de la empresa participaron Myke Clark, director ejecutivo; Omar Bojórquez, director de Operaciones; Rigoberto Bojórquez, vicepresidente y jefe de Desarrollo de Proyectos; Advento López, propietario del terreno donde se desarrollará la obra; Zelina Fernández, directora general de INDEX Nuevo León, Coahuila Sur y Tamaulipas Centro-Sur; y Alan Arcos, técnico del proyecto.

A la reunión asistieron también la presidenta municipal de Mier, Adriana Hinojosa Ibáñez; el jefe de la Oficina del Gobernador, Ricardo Guerrero Morales; el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández; el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; el secretario técnico de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro; y el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Marco Antonio García Barrientos.

Como parte de su compromiso con el desarrollo social de la región, el proyecto contempla la contratación preferente de personal del municipio de Mier, el otorgamiento de becas para jóvenes de nivel medio superior y superior, programas de capacitación para emprendedores locales, talleres informativos para la comunidad, apoyo a actividades culturales y turísticas, así como servicios médicos para las y los trabajadores.

El Parque Eólico “El 24” también incorporará una estrategia integral de protección ambiental que incluye acciones de reforestación con especies endémicas, rescate y reubicación de flora y fauna, monitoreo de aves y especies voladoras, protección de mantos acuíferos, conservación de suelos y programas permanentes de educación ambiental.

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