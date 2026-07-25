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El delantero argentino Germán Berterame fue retirado en ambulancia este sábado tras sufrir un fuerte impacto durante el partido entre el Montréal y el Inter Miami, en el que quedó tendido sobre el terreno de juego.
Berterame impactó en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montreal y cayó sobre el césped.
El colombiano Brayan Vera pidió de inmediato la entrada de las asistencias médicas al ver el estado de Berterame.
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Tras varios minutos, Berterame, aparentemente inmóvil, fue retirado en una camilla y trasladado en una ambulancia que había ingresado en el césped.
El árbitro señaló penalti a favor del Inter Miami por el choque entre Morales y Berterame, una pena máxima que convirtió el uruguayo Luis Suárez poniendo el 0-1 en el marcador.
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