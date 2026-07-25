En el décimo aniversario del Abierto de Los Cabos, el camino del mexicano Rodrigo Pacheco iniciará ante el japonés Sho Shimabukuro. El tenista yucateco recibió una “wild card” para formar parte del cuadro principal del torneo ATP 250, donde competirá a la par de figuras como el canadiense Denis Shapovalov y el checo Jiří Lehečka.

Pacheco Méndez no solamente jugará en singles, también lo hará en dobles junto con el olímpico en Río 2016, Santiago González. Ésta será la primera vez que ambos formarán pareja en la categoría, donde combinarán juventud y experiencia en el certamen que se disputará en las canchas del Cabo Sports Complex.

La apuesta por tenistas nacionales en el Abierto de Los Cabos, de acuerdo a su director José Antonio Fernández, representa una ventana que les ha permitido un crecimiento a lo largo de los 10 años del torneo.

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🎾 Geoffrey Fernández, director del Abierto de Los Cabos, habló de qué tan importante ha sido la participación de los tenistas mexicanos en los diez años del torneo.



🎙️ “Ves la cantidad de mexicanos y es increíble la ventana que les podemos dar a todos ellos”.



Fernanda Dávalos… pic.twitter.com/TdcUsB467M — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 26, 2026

“Ves la cantidad de mexicanos… Es increíble la oportunidad y la ventana que le podemos dar a todos ellos. Es parte de nuestro objetivo que ha sido de siempre”, aseveró el directivo.

En los clasificatorios del torneo también hubo presencia mexicana con la participación de Alan Magadán, Luis Carlos Álvarez, Alex Hernández y Alan Rubio-Fierros.

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“Han sido 10 años en los que hemos aprendido de todo, pero lo más importante es el crecimiento que hemos visto en todas las áreas y por supuesto, con los jugadores. […] El cuadro de este año es maravilloso, digno de celebrar estos 10 años”, concluyó Fernández.

Ceremonia del draw en el Abierto de los Cabos, con la presencia del director José Antonio Fernández y el tenista estadounidense Darwin Blanch - Foto: Mextenis

Denis Shapovalov, por la defensa de su título en Los Cabos

Después de levantar el trofeo en la edición pasada, el canadiense Denis Shapovalov enfrentará al australiano Rinky Hijikata por la defensa de su título de campeón.

Por otra parte, el argentino Francisco Cerúndolo y el checo Jiří Lehečka quedaron en la parte alta del cuadro, por lo que avanzaron con un “bye” hasta la siguiente ronda. Un escenario similar al de ruso Karen Khachanov y el italiano Luciano Darderi.

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El cuadro principal del Abierto de Los Cabos iniciará este lunes, 27 de julio, en el Cabo Sports Complex.

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