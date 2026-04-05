En el tenis profesional, el hombro es una de las zonas de mayor atención para los deportistas, debido a la exigencia constante de movimientos con la raqueta, especialmente en acciones como el saque. Un golpe mal ejecutado puede dejar fuera de las canchas a un tenista durante varios meses.

Las lesiones por sobrecarga son las más comunes en esta disciplina, de acuerdo el doctor Mario Mercader, al describir las principales afectaciones que sufren los jugadores.

“Pueden llegarse a lesionar el manguito rotador, también el rodete glenoideo. El 'codo de tenista' es otra de las lesiones más frecuentes. Y tendinitis de la muñeca, hablando del miembro superior. Éstas son las lesiones por sobrecarga o sobreuso, pero igual existen las de miembro inferior que en algunos casos son incidentales, como esguinces, desgarres o roturas de menisco”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

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Alex Hernández y Alan Magadán en el San Luis Tennis Open - Foto: MEXTENIS

El 2025 fue la temporada con más retiros en la historia del circuito profesional de la ATP, según un estudio estadístico de “Jeu, Set et Maths”. Hasta octubre de ese año, el 4.9% de los encuentros en singles finalizó antes de tiempo por lesiones, golpes de calor o incidentes. Detrás de esa cifra influye la falta de descanso adecuado para los jugadores.

“Una parte fundamental del entrenamiento es el reposo. Si no tengo un descanso adecuado, empiezo con una sobrecarga muscular de ligamentos o tendones que repercutirá en una fatiga. Y eventualmente terminará en una lesión que me obligará a descansar más de lo pretendido”, enfatizó el especialista.

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El mexicano Rodrigo Pacheco en partido, durante el San Luis Tennis Open - Foto: MEXTENIS

El cuidado físico también cobra relevancia en el circuito Challenger, donde compiten los jóvenes tenistas en formación. En esta etapa, una adecuada prevención de lesiones y manejo de cargas musculares son claves para el desarrollo deportivo de los torneos, como en el San Luis Tennis Open que este sábado celebró su final de dobles y su semifinal en singles. Ambas con la presencia del mexicano Rodrigo Pacheco.

“Es una disciplina extenuante que te exige mucho acondicionamiento físico. [...] No hay deporte que no tenga riesgos o situaciones difíciles”, concluyó el doctor Mercader.

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