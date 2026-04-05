Cabizbajo, Rodrigo Pacheco guardó su raqueta. El cansancio entristeció el rostro del tenista mexicano, especialmente porque hubo momentos en los que genuinamente acarició la posibilidad de una victoria. Sin embargo, ante un público que le brindó acompañamiento en todo momento, perdió contra el vigente campeón James Duckworth en las semifinales del San Luis Tennis Open por 4-6, 6-3, 7-6(7).

La noche se profundizó aún más porque, junto con Facundo Mena, cayó también en la final de dobles. El título del torneo potosino quedó en manos de la dupla australiana compuesta por Tristan Schoolkate y Jake Delaney, quienes derrotaron a la pareja mexicana-argentina por 6-4, 7-6(2).

“Lo más importante es que aquí estamos: jugando a las once de la noche. Peleamos hasta el final. Eso sinceramente es muy valioso porque no es fácil. Al final, ellos fueron mejores y nos tocará trabajar”, reconoció Pacheco Méndez en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

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🎙️ “Peleamos hasta el final y eso es sinceramente muy valioso”.#VIDEO 📹 | Éstas fueron las palabras de Rodrigo Pacheco y Facundo Mena, tras caer en la final de dobles del San Luis Tennis Open.



🎾 El título quedó en manos de los australianos Tristan Schoolkate y Jake Delaney. pic.twitter.com/bs5dppfLt8 — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 5, 2026

En la búsqueda de proteger su corona, James Duckworth se jugará la vida ante el colombiano Nicolás Mejía, quien por momentos sufrió, pero dio un raquetazo de autoridad contra Tristan Schoolkate por (3)6-7, 6-2, 7-6(3).

“Yo represento a Colombia todos los días que entro a la cancha. Es el mayor orgullo y trato de llevar la bandera con mucho honor. Creo que ese es el máximo orgullo que me ha dado el tenis: representar a mi país. Y siempre lo haré con todo el amor y gusto”, prometió Mejía.

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🎙️ “Es el máximo orgullo que me ha dado el tenis: representar a mi país”. #VIDEO 📹 | En singles, el colombiano Nicolás Mejía se convirtió en el primer finalista del San Luis Tennis Open.



🇨🇴 Espera al ganador de la semifinal entre Rodrigo Pacheco y James Duckworth. pic.twitter.com/haaEkAZZEg — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 5, 2026

Si bien Pacheco Méndez se despidió de la posibilidad de levantar el título, lo cierto es que rompió con una sequía de diecisiete años en la que la presencia de mexicanos fue una “gran ausente” en las semifinales de singles del ATP Challenger 75. Esto no sucedía desde que, en el 2009, Santiago González jugó contra el italiano Paolo Lorenzi.

Aún así, la representación latinoamericana recaerá sobre Nicolás Mejía. Será este domingo, 5 de abril, cuando el Estadio Juan Arredondo del Club Deportivo Potosino se encienda con la gran final entre Colombia y Australia.