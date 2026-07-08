Joel Huiqui ya no habla como técnico interino. El estratega de Cruz Azul se presentó con la seguridad de quien cumplió uno de los mayores objetivos de su carrera. Tras conquistar el Clausura 2026 y firmar por dos años con La Máquina, dejó claro que ahora comienza el verdadero desafío.

“Lo esperé hace muchos años. Lo estuve trabajando desde casa, desde mi preparación como entrenador. Me siento contento. Hoy me la creo, oficialmente soy el entrenador de Cruz Azul”, confesó ante los medios de comunicación.

El exdefensa llegó al banquillo de emergencia tras la salida de Nicolás Larcamón para la Jornada 17. Desde entonces, Cruz Azul no volvió a perder. Sumó cinco victorias y dos empates, avanzó hasta la Final y levantó el título tras vencer a Pumas en Ciudad Universitaria.

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Con la confianza que le dio el campeonato, Huiqui ya fijó la meta para el nuevo semestre. El entrenador aseguró que el objetivo no cambia y que buscará mantener a Cruz Azul como protagonista en todos los torneos que disputará.

“El reto es el mismo desde que acabó la final: buscar el bicampeonato y los cuatro trofeos que están en camino: Campeón de Campeones, Campeones Cup, Leagues Cup y la Liga”.

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El nuevo entrenador celeste también dejó claro que el éxito no cambia la exigencia. Para Huiqui, los resultados mandan y el equipo debe mantener la fortaleza mental que lo llevó a conquistar la Décima.

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“El técnico vive de resultados. Lo que yo estoy intentando es que los jugadores sean conscientes y abracen el proyecto. Nadie se acuerda de las semifinales que perdimos, hoy se habla de la Décima… Que el equipo esté en los primeros lugares. Aquí dependes de los resultados”.

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Sobre la idea futbolística de Cruz Azul, Huiqui explicó que no piensa encasillar al equipo en un solo sistema. También dejó entrever que el plantel está listo para competir, mientras la directiva analiza posibles incorporaciones.

“Depende de cada rival y del compromiso. No estamos cerrados a ninguna estructura. Siempre vamos a representar los valores del club”. Sobre refuerzos, respondió: “Cuando uno consigue el objetivo, el siguiente es repetirlo y que el equipo pueda competir. Sobre el lateral derecho, hoy estoy contento con mi equipo”, sentenció.

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