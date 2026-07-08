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A unos días de que finalice el Mundial de futbol organizado entre México, Estados Unidos y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó si en nuestro país podría realizarse el Mundial de Clubes 2029.
En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio, en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que tendrían que revisarse las condiciones para que se lleve a cabo este evento deportivo dentro de tres años.
“Vamos a ver las condiciones, tiene que ser siempre condiciones favorables para México”, comentó la presidenta.
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Apuntó la Mandataria federal que la Secretaría de Turismo debe entregar un informe del impacto que tuvo la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano.
“Entonces, vamos a ver en qué condiciones. Siempre tenemos que buscar las condiciones favorables para México, pero sería, creo que bueno para México en general, pero hay que ver las condiciones”, indicó.
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A partir de 2024 cambió el formato de esta competencia y ya se disputará cada cuatro años y no de manera anual como se llevaba a cabo; la de 2025 fue la primera edición ya con más equipos y por primera vez en Estados Unidos.
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