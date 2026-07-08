Por segundo día consecutivo, prestadores del servicio de transporte de pasajeros con vehículos tipo Urvan y autobuses mantienen bloqueada la carretera federal 190 para exigir la regularización de sus unidades.

La protesta se realiza frente a la delegación en Oaxaca de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con sus vehículos obstruyen la circulación en este punto de la carretera en ambos sentidos.

El secretario de la Coordinadora General de Transportistas Oaxaqueños, Francisco Santos, explicó que este problema tiene más de 30 años, lo que no les permite tener certeza jurídica sobre sus operaciones en carreteras federales.

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Su principal exigencia es una mesa de diálogo con las autoridades de la SICT para encontrar una solución al reordenamiento y regularización del autotransporte federal.

Francisco Santos informó que la movilización se realizará de manera indefinida hasta encontrar una respuesta favorable y mencionó que en la protesta participan alrededor de 500 unidades del transporte de pasajeros federal.

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Otra de sus demandas está dirigida contra la invasión de rutas por el sistema de transporte Binni Bus, el cual no tiene ninguna autorización ni facultades para circular por carreteras federales.

Lo anterior, dijo, es “pirataje” y una competencia desleal para los prestadores de servicio privado.