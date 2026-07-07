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Juchitán.- Esta mañana se registró un nuevo derrame de combustóleo pesado en el municipio de Salina Cruz; el incidente se detectó en el campo “El Chayno” y provocó la movilización de personas de protección civil y de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El coordinador de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, detalló que el derrame fue reportado por los vecinos alrededor de las 6:00 horas de hoy, quienes advirtieron un fuerte olor a hidrocarburo.
Este es el séptimo derrame de combustóleo pesado que se registra en distintas colonias de Salina Cruz y que se ubican en las inmediaciones de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”.
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El funcionario estatal aseguró que personal de Protección Civil y de Pemex acordonaron el área y maquinaria especializada inició las labores de recuperación y contención del combustible derramado para evitar mayores afectaciones.
También precisó que el material que se derramó corresponde a combustible pesado, el cual genera un olor intenso, y sostuvo que no representa un riesgo para la población.
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“Las labores de monitoreo continuarán hasta concluir la atención de la fuga y confirmar que no exista peligro para los habitantes de la zona”, dijo en conferencia de prensa.
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